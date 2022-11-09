Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
2 часа назад

Почему луговых собачек считают психопатами в мире животных

Мира Маркина

Луговые собачки – это грызуны из семейства беличьих, обитающие в Северной Америке. На первый взгляд они выглядят весьма безобидно, однако эти животные из тех, внешнему очарованию которых доверять не стоит. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему луговых собачек считают психопатами в мире животных
Фото: AdobeStockAdobeStock

Луговые собачки живут колониями, которые именуют городами. В одном городе количество особей может достигать нескольких сотен. Эти животные социальные, поэтому они объединяются в в группы: один-два самца, несколько самок и их детеныши.

Рацион этих животных состоит преимущественно из трав, а также из насекомых. Большую часть необходимой влаги луговые собачки получают из растений.

Какие животные могут искать взрывчатку

Казалось бы, какую опасность могут представлять эти травоядные? Однако эксперты именуют луговых собачек психопатами в мире животных. Дело в том, что эти животные убивают маленьких ваоймингских сусликов, а затем разбрасывают их тела по прериям. Ученые по сей день не могут выяснить, в чем причина такого поведения, ведь луговые собачки – вегетарианцы, и после убийства сусликов они не съедают их.

Однако существует мнение, что собачки ведут себя столь безжалостно из-за конкуренции за пищевые ресурсы. Мелкие суслики обитают на той же территории, что и собачки, и охотятся за той же пищей. Чтобы не испытывать дефицита в еде, собачки идут на отчаянные меры и жестоко расправляются с конкурентами.

За шесть лет наблюдения за колонией луговых собачек учеными было зафиксировано 163 убийства. Виновными в преступлениях оказались 47 особей, причем 19 из них совершили более одного убийства. Самки луговых собачек убивали в три раза чаще, чем самцы. Что любопытно, у разных особей были разные стратегии преследования жертвы: одни ожидали суслика в засаде, другие разоряли сусличьи норы и убивали молодняк.

Но и это еще не все интересные факты: оказалось, что самки луговых собачек, которые убивают сусликов, живут дольше и рожают больше детенышей, чем мирные особи.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители