Почему луговых собачек считают психопатами в мире животных

Луговые собачки – это грызуны из семейства беличьих, обитающие в Северной Америке. На первый взгляд они выглядят весьма безобидно, однако эти животные из тех, внешнему очарованию которых доверять не стоит. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Луговые собачки живут колониями, которые именуют городами. В одном городе количество особей может достигать нескольких сотен. Эти животные социальные, поэтому они объединяются в в группы: один-два самца, несколько самок и их детеныши.

Рацион этих животных состоит преимущественно из трав, а также из насекомых. Большую часть необходимой влаги луговые собачки получают из растений.

Казалось бы, какую опасность могут представлять эти травоядные? Однако эксперты именуют луговых собачек психопатами в мире животных. Дело в том, что эти животные убивают маленьких ваоймингских сусликов, а затем разбрасывают их тела по прериям. Ученые по сей день не могут выяснить, в чем причина такого поведения, ведь луговые собачки – вегетарианцы, и после убийства сусликов они не съедают их.

Однако существует мнение, что собачки ведут себя столь безжалостно из-за конкуренции за пищевые ресурсы. Мелкие суслики обитают на той же территории, что и собачки, и охотятся за той же пищей. Чтобы не испытывать дефицита в еде, собачки идут на отчаянные меры и жестоко расправляются с конкурентами.

За шесть лет наблюдения за колонией луговых собачек учеными было зафиксировано 163 убийства. Виновными в преступлениях оказались 47 особей, причем 19 из них совершили более одного убийства. Самки луговых собачек убивали в три раза чаще, чем самцы. Что любопытно, у разных особей были разные стратегии преследования жертвы: одни ожидали суслика в засаде, другие разоряли сусличьи норы и убивали молодняк.