Как сбой компьютера чуть не привел к ядерной войне между США и СССР

9 ноября 1979 года сбой компьютера чуть не привел к ядерной войне между США и Советским союзом. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Во время «холодной войны» атмосфера между США и Советским союзом и была крайне напряженной, а ситуация 9 ноября могла бы стать просто катастрофой.

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Так, в 1979 году в Штатах зафиксировали масштабную ядерную атаку со стороны России.

Предупреждения прозвучали рано утром 9 ноября 1979 года в Североамериканском командовании воздушно-космической обороны, или NORAD, в Колорадо. То, что аналитики увидели на своих мониторах в 3 часа ночи, было шокирующим: Советский Союз выпустил сотни ядерных баллистических ракет по Соединенным Штатам.

На самом деле, сигналы тревоги звучали во многих местах обороны США — NORAD, базе армии США в Форт-Ричи на севере Мэриленда недалеко от границы с Пенсильванией, а также в местах, подключенных к Всемирной системе военного управления и контроля, известной как Wimex.

Wimex был сложным электронным мозгом вооруженных сил, который соединял отдаленные аванпосты стратегической обороны США и предоставлял данные со спутников и радаров периметра. Внедренная после ядерной паники, вызванной Карибским кризисом 1962 года, она также оказывала оперативную поддержку NORAD. Wimex был настолько сложным и так быстро обрабатывал оборонную информацию, что имел автоматизированные полномочия в одностороннем порядке отдавать приказы о подготовке к войне, включая повышение уровня обороны США и запуск бомбардировщиков в воздух.

Советник президента США Джимми Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский в то утро был разбужен парой телефонных звонков: первый сообщил ему об угрозе, а второй сообщил, что компьютеры Министерства обороны споказывают более чем 2000 приближающихся советских ракет. Похоже, что это был упреждающий удар, которого давно опасались американские военные.

Когда он уже готовился связаться с президентом Картером и ответить на вызов Стратегического авиационного командования, Бжезинский получил третий звонок. В нем говорилось, что системы раннего предупреждения Соединенных Штатов — установки, которые измеряют научные данные, такие как сейсмическая активность, которая всегда регистрируется при запуске баллистических ракет наземного базирования — ничего не сообщали.

В этот момент специалисты заподозрили неладное, и дополнительные проверки систем в конечном итоге раскрыли правду. Тревога оказалась ложной и сохранилась в истории как напоминание об опасной связи компьютеров и человеческих ошибок.

Позднее было установлено, что пугающая ложная тревога возникла из-за ошибки, допущенной одним военным офицером, и из-за того, что компьютеры Министерства обороны США не смогли ее распознать.

Оказалось, что подполковник в штаб-квартире NORAD получил доступ не к тому компьютеру и случайно вставил кассету с военными играми в компонент Wimex, предназначенный для предупреждения о ракетном нападении. Система не могла отличить ее от реальности.

«Остальным из нас он сказал, что на нас вот-вот нападет массовый рейд. По сравнению с этим рейдом Перл-Харбор был воскресным пикником», — рассказывал один из следователей Конгресса UPI годы спустя.

«[Wimex] шла на войну и программа чуть не утащила за собой всю страну», — добавил ученый из Управления оценки технологий.