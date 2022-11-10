10 вопросов из "Слабого звена", на которые ответят только эрудиты

На некоторые вопросы из популярного телешоу "Слабое звено" способен ответить даже школьник. Однако есть и те, что под силу только настоящим интеллектуалам.

Фото: Кадр из шоу "Слабое звено" Кадр из шоу "Слабое звено"

"Рамблер" выбрал 10 каверзных вопросов из "Слабого звена" – проверьте себя, удастся ли вам справиться с ними. Ответы ищите в конце материала.

Вопросы

1. Название какого продукта переводится как "кельнская вода" ?

2. Что нужно сделать, чтобы в Англии вам сказали: «Да благословит вас бог», а в Китае: «Живите сто лет»?

3. Какое созвездие нашего неба имеет вид латинской и английской буквы W?

4. Какой класс животных самый многочисленный и распространённый на Земле?

5. 52 % людей занимаются этим в кровати, 14 % — в ванне, 9 % — на пляже. Что это?

6. Псевдоним какой женщины-шпионки в переводе означает «око зари» ?

7. Как звали великого персидского поэта и математика, предложившего календарь более точный, чем современный григорианский?

8. Название какого кондитерского изделия совпадает с названием западного ветра в древнегреческой мифологии?

9. Представителям какой профессии, по словам Агаты Кристи, разбитая посуда приносит счастье?

10. Какие животные образуют Большой Барьерный риф?

Ответы

1. Одеколон. По-французски это слово пишется как eau de Cologne.

2. Чихнуть.

3. Кассиопея.

4. Насекомые – известно больше миллиона видов.

5. Чтение.

8. Зефир

9. Археологам