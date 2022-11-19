Почему в советских квартирах начали разделять туалет и ванную

Вокруг домов, построенных в СССР, ходит множество мифов, легенд и загадок. К примеру, многие задаются вопросом – почему в какой-то момент в квартирах решили разделять туалет и ванную? Ответ на этот вопрос ищите в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

С середины 60-х до 80-х годов XX века в Советском союзе то и дело появлялись "брежневки". Так именовали несколько серий домов, которые строились в СССР для решения жилищного вопроса. Как правило, это кирпичные дома, квартиры в которых отличались неплохой планировкой. В частности, привлекал раздельный санузел. Но для чего его делали?

Во времена возникновения "брежневок" права собственности на жилье не существовало. Как правило, крупные организации и предприятия строили дома для расселения своих сотрудников, но лишь на срок их работы. Вот почему порой у одной квартиры было несколько хозяев.

К слову, в некоторых домах по сей день сохранились квартиры, в которых каждый собственник владеет комнатой или долей общей жилой площади. Неудивительно, что квартиры такого типа делали с раздельным санузлом: у малознакомых людей, проживающих вместе по воле судьбы, было и без того много поводов для разногласий и конфликтов.

Кроме того, санузлы делали раздельными в гигиенических целях. Объединенные санузлы в хрущевках имели крайне небольшую площадь, а потому справление нужды подчас не лучшим образом отражалось на состоянии ванны и умывальника.