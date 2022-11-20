Первая техногенная катастрофа в США: как озеро поглотило само себя

21 ноября 1980 года в США произошла первая техногенная катастрофа. Озеро в Луизианне само поглотило себя и снова заполнилось увеличившись до огромных размеров. И дело было в нефти. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

Рядом с северной оконечностью залива Вермилион в американском штате Луизиана находится небольшое соленое озеро под названием Пеньер. Хотя озеро довольно скромное по площади (около 4,5 км²), его глубина составляет 61 метр, что делает Пеньер самым глубоким озером в штате.

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Однако чуть более сорока лет назад озеро Пеньер было ничем не примечательным водоемом площадью около 5 квадратных километров и средней глубиной около 3,3 метра, пока 21 ноября 1980 года необычная техногенная катастрофа не изменила навсегда само озеро и окружающую землю.

До катастрофы озеро было популярным местом для рыбалки и других видов активного отдыха. На маленьком острове посреди озера располагался красивый ботанический парк. Кроме того, этот регион был известен своим массивным месторождением соли, которое добывала компания Diamond Crystal Salt Company. Часть большой соляной шахты находилась прямо под озером Пеньер. Известно, что в подземных отложениях соли могут образовываться большие карманы, в которых часто может задерживаться нефть. Чтобы выяснить, содержит ли дно озера Пеньер нефть, и если да, то можно ли выгодно добывать эту нефть, нефтяная компания Texaco Inc. получила контракт на установку разведочной нефтяной вышки прямо над шахтой.

Утром 21 ноября 1980 года бригада нефтяной вышки исследовала дно озера. Вдруг они столкнулись с небольшой проблемой — их буровое долото застряло на глубине около 374 метров. Когда они попытались освободить буровую установку, специалисты услышали серию громких хлопков из-под буровой установки, и буровая установка начала опасно наклоняться. Поняв, что происходит что-то серьезное, экипажу было приказано эвакуироваться.

Вскоре после того, как они покинули вышку, люди с изумлением наблюдали, как небольшое озеро поглотило всю нефтяную вышку, а на ее месте начал формироваться водоворот. Шахтеры случайно проникли в основной ствол шахты внизу, и в него стекало озеро.

Внизу, в шахте, электрик Джуниус Гэддисон первым заметил, что что-то не так. Гэддисон работал на глубине 396 метров, проверяя провода, когда его внимание привлек необычный стук. Гэддисон прекратил работу и, направив взгляд в сторону сугроба, увидел мутный поток глубиной более полуметра, приближающийся к станции. Гэддисон сразу забил тревогу. В то утро около пятидесяти человек работали внизу в шахтах, а некоторые даже еще ниже, на глубине 457 метров. К счастью, у горняков была хорошо отработанная процедура эвакуации, и все они без происшествий покинули шахту.

Тем временем бурлящий вихрь воды и грязи рос, утаскивая в пропасть несколько барж, буксир, еще одну буровую платформу и большую часть близлежащего острова Джефферсон. Вода попала в шахту с такой силой, что гейзер из сжатого воздуха, воды и соли вылетел на 120 метров в воздух из отверстия шахты. В течение следующих трех часов все озеро исчезло в шахте. В пещеры стекало так много воды, что течение канала Делькамбр, который обычно впадает из озера в залив Вермилион, было изменено на противоположное, в результате чего соленая вода из Мексиканского залива попала в то, что теперь было высохшим дном озера. Этот обратный поток на несколько дней создал 50-метровый водопад.

Позже озеро снова наполнилось водой, только на этот раз она была соленой. За три дня пресноводное озеро глубиной 3 метра превратилось в соленое озеро глубиной 60 метров. После того, как озеро наполнилось до максимального уровня, несколько затопленных барж всплыли на удивление целыми. Остров Джефферсон уцелел, но местный известный ботанический сад, в котором он находился, был полностью уничтожен.