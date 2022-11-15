Куда летел военный самолет-призрак Ан-12

22 февраля 1986 года уфимский диспетчер Валерий Протовский пришел на работу в приподнятом настроении. Впереди был праздничный день, который он собирался провести с близкими. Но сперва – служебные обязанности. В 11 часов утра Валерий обнаружил на экране локатора некий летающий объект. Молодой диспетчер и не подозревал, что в его руках окажется судьба “нло”. Как так получилось? Расскажет “Рамблер”.

Грузовой самолет Ан-12, принадлежащий министерству обороны СССР, должен был покинуть авиагавань Челябинска утром 22 февраля. Но когда экипаж прибыл в аэропорт, им сообщили, что вылет отложен. Это расстроило мужчин, поскольку они надеялись быть дома, в столице, к празднику. Экипаж собрался уходить в гостиницу, но им внезапно дали добро – получасовой коридор для вылета. В противном случае все праздники мужчины провели бы в Челябинске.

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Экипаж стал быстро готовиться к вылету. Штурману пришлось задержаться в аэропорту для уточнения информации. Поэтому его подобрали уже на рулежной дорожке. Забравшись внутрь самолета через нижний аварийный люк, штурман захлопнул его со всей силы. Но он не заметил, что часть уплотнительной резины отошла. То есть, люк закрылся неплотно. Эта оплошность сыграла с экипажем роковую роль.

Когда самолет начал набирать высоту, произошла разгерметизация салона. На высоте 4000 метров из-за гипоксии экипаж почувствовал сильное головокружение. Еще тысяча метров – пилоты стали воспринимать показатели датчиков по-разному. В итоге командир воздушного судна дважды сообщил, что Ан-12 находится на высоте 7800 метров. Но это не удивило челябинских диспетчеров, на чьей территории находился самолет. А тем временем кислородное голодание довело весь экипаж до глубокого обморока. Ситуация усугубилась тем, что под креслом одного из пилотов лопнул патрубок гидросистемы. Токсичные пары гидросмеси попали в воздух.

В течение часа и 13 минут, по данным официального расследования, самолет никем не контролировался с земли. Что было странно, учитывая полетные инструкции того времени. Дело в том, что все воздушное пространство поделено на зоны. И челябинский диспетчер был обязан передать информацию о судне коллеге из Уфы. Но он этого не сделал. Поэтому Валерий был сильно удивлен, заметив неопознанный летательный аппарат на радаре.

Протовский попытался связаться с экипажем, когда его коллеги из соседних полетных зон ответили, что не обладают информацией о самолете. И в 11 часов 13 минут тишина в эфире прервалась. Диспетчеры услышали бессвязное бормотание – то очнулся второй пилот. В течение часа ему монотонно диктовали, что и как нужно сделать ради спасения всего экипажа.

Автопилот Ан-12 был настроен на радиолокационную точку Уфы. И когда самолет пролетал ее, автопилот разворачивал борт и снова возвращал к ней. И со стороны выглядело так, будто на высоте в семь тысяч метров “нло” выписывало в небе восьмерку. У этой ситуации было два предполагаемых сценария развития. В первом самолет рухнул бы, выработав все топливо. Во втором – он мог столкнуться с другим самолетом.

На помощь Валерию пришел его коллега-диспетчер Иван Андреев. Он добился того, чтобы второй пилот смог отобрать штурвал у не до конца пришедшего в себя командира судна и посадить Ан-12. Экипаж по сути очнулся от гипоксии только на высоте в 500 метров. Но возникла другая проблема – вследствие повреждения гидросистемы у самолета не выпускались закрылки и шасси. К счастью, в гостинице уфимского аэродрома отдыхал экипаж другого Ан-12. Их командир, вызванный в диспетчерскую, смог скоординировать действия зависших над Уфой коллег. Он знал, как выпустить шасси от авиатоплива. В 13 часов 14 минут самолет сел на взлетно-посадочную полосу.