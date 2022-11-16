Зачем енот все трогает лапкой

Еноты почти такие же прекрасные, как котики, только во много раз более наглые и активные. И если кот в какой-то момент может передумать и не сбросить лапкой с комода самый интересный предмет, то енот не поленится перевернуть вверх дном весь дом.

"Рамблер" рассказывает об умилительной способности енота трогать лапкой буквально все.

Вообще-то еноты — коренные жители Центральной и Северной Америки, но люди, которым хотелось непременно увезти зверька с собой сделали все, чтобы распространить этих зверят по всему миру. Енот неплохо устроился даже на Дальнем Востоке. Чаще всего еноты селятся в смешанных лесах неподалеку от рек в местах с мягким климатом.

Почему все так любят енотов

В первую очередь, конечно, из-за внешности. Красивый пышный хвост с окрасом в виде колец, маска Зорро и длинные музыкальные пальцы — все это делает енота невероятно привлекательным. А он, в свою очередь, умело это использует.

Зачем енот все трогает лапками