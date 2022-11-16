Как теленок Саймон и черепаха Леонардо стали лучшими друзьями

"Мы решили временно разместить его в большом вольере под открытым небом на территории спасательного центра WFFT, где он мог бы освоиться. Затем мы хотели перевести его в поле, где у нас живут еще 2 спасенных теленка». Но потом Саймон увидел Леонардо и понял, что не оставит его одного. К нашему удивлению, теленок сразу же привязался к черепахе",