Как теленок Саймон и черепаха Леонардо стали лучшими друзьями

До того, как встретиться, теленок Саймон и черепаха Леонардо прошли через множество испытаний. Но в награду за это судьба послала им друг друга и крепкую дружбу. Подробнее об этом союзе – в материале "Рамблера".
Самец шпороносной черепахи Леонардо оказался в центре спасения животных Wildlife Friends Foundation Thailand в 2013 году. Черепаху отправили туда после того, как ее зоопарк в Бангкоке закрыли. В тот момент Леонардо еще не догадывался о том, что спустя несколько лет обретет друга.
В 2016 году теленок Саймон застрял в виноградных лозах со своей матерью, из-за чего потерял ногу. На помощь животному пришли представители Фонда друзей дикой природы Таиланда. Сотрудники фонда сделали теленку протез и перевезли его в заповедник.
Поначалу спасатели хотели перевести Саймона к другим телятам, но судьба распорядилась иначе.
"Мы решили временно разместить его в большом вольере под открытым небом на территории спасательного центра WFFT, где он мог бы освоиться. Затем мы хотели перевести его в поле, где у нас живут еще 2 спасенных теленка». Но потом Саймон увидел Леонардо и понял, что не оставит его одного. К нашему удивлению, теленок сразу же привязался к черепахе",
– рассказали представители WFFT.
Саймон и Леонардо действительно очень привязаны: они ходят друг за другом по пятам, делятся едой и отдыхают вместе.
Работники WFFT выразили надежду, что дружба между животными продолжит процветать.