Зачем пила рыбе-пиле

Зачем пила рыбе-пила? Этот вопрос вполне может поставить в тупик взрослого, который не слишком ориентируется во всем многообразии океанической фауны. Знатоки же вам ответят, что и пила — не пила, и даже рыба — не рыба. Но что тогда? "Рамблер" решил раз и навсегда разобраться в вопросе.

Второе, менее популярное и не слишком благозвучное, но более точное название, — пилорылы, которые относятся к семейству пилорылых скатов. Их главный отличительный признак — большой вырост, достигающий четверти длины самого пилорыла. Его правильно называть рострумом. Он обрамлен своеобразными зубцами, представляющими собой видоизмененную плакоидную чешую. Кстати, такой чешуей покрыты акулы, именно поэтому некоторые безрассудные рыбешки любят чесаться об акул, чтобы избавиться от паразитов.

Рыбы, у которых также есть рострум или его подобие, используют его для поиска пищи или поимки добычи. Но пилорылые скаты пошли дальше. Они приспособили рострум и для того, и для другого.

Пилорыл может искать добычу на дне, зарываясь рострумом в песок, а может вклиниваться в косяки рыбы и размахивать своим рострумом, как шашкой, в надежде хоть кого-то зацепить зубцами. Обычно две-три рыбы не могут уйти от атаки и пилорыл, довольный собой, тут же принимается их поглощать.

Еще одна функция рострума — защита. Если более крупный хищник задумает напасть на пилорылого ската, он будет защищаться.