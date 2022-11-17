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3 часа назад

Как российская семья приютила в квартире пуму

Мира Маркина

В то время как одни люди не решаются завести собаку, другие держат в квартире настоящую пуму. Подробнее о семье из России, которая живет рядом с хищником и об их питомце – в материале "Рамблера".

Как российская семья приютила в квартире пуму
Фото: СоцсетиСоцсети

Несколько лет назад пума по имени Месси жила в саранском зоопарке. На тот момент животному было 8 месяцев, и у него уже были проблемы со здоровьем. Обследовав пуму, ветеринары решили, что она не выживет – в зоопарке или в дикой природе точно. А все потому, что Месси требуется тщательный уход и постоянный надзор. Пуму собирались усыпить, но Александр и Мария Дмитриевы вовремя узнали о ситуации и решили выкупить большую кошку.

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Руководство зоопарка не стало препятствовать супругам, и вскоре Месси обрел новый дом, а точнее квартиру. Спустя какое-то время благодаря надлежащему уходу паре удалось практически вылечить животное.

Соцсети

За исключением размеров, Месси почти ничем не отличается от других питомцев. У зверя есть поводок, на котором его выгуливают два раза в день. После прогулок пума любит вздремнуть. На специальных курсах пуме удалось освоить 10 команд, но в остальном животное почти необучаемо.

Мария и Александр живут в небольшой квартире с одной спальней, но они постарались сделать все для комфорта питомца. К примеру, в прихожей у Месси есть логово с настоящим деревом.

Соцсети

В соцсетях суммарно за жизнью домашней пумы наблюдает более миллиона человек. Зоозащитники призывают супругов выпустить животное на волю, однако семья Дмитриевых убеждена, что пума, родившаяся в неволе и выросшая среди людей, не сможет приспособиться к жизни в диких условиях.

Истории,Мария Дмитриева,Александр Дмитриев,
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