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54 минуты назад

Почему сова летает совершенно бесшумно

Мария Кимакович

Совы — птицы удивительные. В этих хищных птицах привлекает многое: невероятная способность крутить головой, поворачивая ее буквально за спину, необычный внешний вид, особенность отличного от других птиц образа жизни.

Почему сова летает совершенно бесшумно
Фото: unsplashunsplash

Есть у них и еще одно уникальное свойство: они передвигаются в воздухе абсолютно бесшумно, что дает возможность приблизиться к жертве на минимальное расстояние. Как совам удается совершать полет, не издавая никаких звуков, читайте в материале «Рамблера».

Секрет бесшумного полета сов кроется в особом строении их крыльев. Перья, которые являются у птицы маховыми, с наружной стороны изогнуты. На крыле из них образуется своеобразный довольно острый гребень, тормозящий при взмахе поток встречного воздуха и гасящий шум.

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Задняя часть крыльев сов также имеют особую «конструкцию»: они более мягкие, чем у других птиц, а перья покрыты пушистыми ворсинками, которые помогают убирать завихрения потоков воздуха позади крыльев. Это тоже гасит звук.

Кроме того, на поверхности всех крыльев совы есть мягкий пух, который заглушает все звуки, возникающие при движении птицы. Поэтому услышать полет совы практически невозможно.

Кстати, приближаясь к своей жертве, совы иногда начинают громко и пронзительно кричать. Птицы делают это для того, чтобы испугать грызуна и заставить пошевелиться, выдав тем самым свое точное местоположение.

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