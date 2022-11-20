«Морозко»: зачем славяне отправляли подростков в лес

Жила-была девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать без выходных и перерывов. А затем и вовсе решила избавиться от падчерицы и отправила девушку замерзать в зимний лес.

Фото: Кадр из фильма "Морозко" Кадр из фильма "Морозко"

В тех же краях жил Иван, который полюбил ее, но обладал скверным характером, за что был превращен в медведя. На пути к любви Настеньке и Ивану пришлось преодолеть множество испытаний и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Обычно зрители думают, что добрый советский фильм основан на сказке и рассказывает о том, как важно быть чистым и добрым человеком. Ведь только в этом случае, вы сможете обрести счастье и любовь. "Рамблер" расскажет несколько необычных фактов о том, чему еще учит фильма "Морозко".

Сюжет фильма исходит из древнего обряда инициации или перехода ребенка во взрослого человека. Славяне отправляли подростков на выживание в лес. Предполагалось, что к этому времени подросший ребенок уже владеет всеми важными навыками для выживания.

Согласно обычаю старик был обязан отправить дочь на испытание, а его сварливая жена в этом случае ни при чем. Именно поэтому ленивая и избалованная дочь мачехи замерзает в лесу, а скромная и трудолюбивая падчерица возвращается с богатыми подарками.