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11 часов назад

«Морозко»: зачем славяне отправляли подростков в лес

Даша Краснова

Жила-была девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать без выходных и перерывов. А затем и вовсе решила избавиться от падчерицы и отправила девушку замерзать в зимний лес.

«Морозко»: зачем славяне отправляли подростков в лес
Фото: Кадр из фильма "Морозко"Кадр из фильма "Морозко"

В тех же краях жил Иван, который полюбил ее, но обладал скверным характером, за что был превращен в медведя. На пути к любви Настеньке и Ивану пришлось преодолеть множество испытаний и пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Обычно зрители думают, что добрый советский фильм основан на сказке и рассказывает о том, как важно быть чистым и добрым человеком. Ведь только в этом случае, вы сможете обрести счастье и любовь. "Рамблер" расскажет несколько необычных фактов о том, чему еще учит фильма "Морозко".

Сюжет фильма исходит из древнего обряда инициации или перехода ребенка во взрослого человека. Славяне отправляли подростков на выживание в лес. Предполагалось, что к этому времени подросший ребенок уже владеет всеми важными навыками для выживания.

Согласно обычаю старик был обязан отправить дочь на испытание, а его сварливая жена в этом случае ни при чем. Именно поэтому ленивая и избалованная дочь мачехи замерзает в лесу, а скромная и трудолюбивая падчерица возвращается с богатыми подарками.

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По другой теории, "Морозко" демонстрирует пример инфантицида, что означает традицию детоубийства. Цель его заключалась в регулировании рождемости, приношении в жертву и избавлении от внебрачных детей. Случаи избавления от детей известны абсолютно во всех культурах.

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