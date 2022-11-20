Откуда взялась фраза «Ушел по-английски»

Уйти по-английски означает уйти не прощаясь. Раньше так называли тех, кто покидал бал не сказав ни слова хозяевам, что было крайне неприлично. "Рамблер" выяснил, откуда взялась эта фраза.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

В современном варианте так говорят о человеке, который также ушел, не попрощавшись. Одна из версий гласит, что это выражение появилось благодаря английскому лорду Генри Сеймуру, который, длительное время прожив в Париже, имел привычку покидать вечера, не откланявшись хозяевам.

Мужчина был чудаком, во всяком случае его воспринимали как человека со странностями. Больше всего он любил переодеться кучером, сесть на его место, а потом, устроив беспорядок на проезжей части, спокойно слиться с толпой, радуясь своей пакости.

Однако есть и другая версия рождения фразы. В английском оригинале она звучит как "Тo take French leave" (то есть уйти по-французски). Идиома появилась во время Семилетней войны в XVIII веке в насмешку над французскими офицерами, которые самовольно оставили расположение части.

Французы, которые переняли выражение, употребляли его по отношению к англичанам, и уже в такой вариации оно обосновалось в русском языке.