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6 часов назад

Откуда взялась фраза «Ушел по-английски»

Даша Краснова

Уйти по-английски означает уйти не прощаясь. Раньше так называли тех, кто покидал бал не сказав ни слова хозяевам, что было крайне неприлично. "Рамблер" выяснил, откуда взялась эта фраза.

Откуда взялась фраза «Ушел по-английски»
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

В современном варианте так говорят о человеке, который также ушел, не попрощавшись. Одна из версий гласит, что это выражение появилось благодаря английскому лорду Генри Сеймуру, который, длительное время прожив в Париже, имел привычку покидать вечера, не откланявшись хозяевам.

Мужчина был чудаком, во всяком случае его воспринимали как человека со странностями. Больше всего он любил переодеться кучером, сесть на его место, а потом, устроив беспорядок на проезжей части, спокойно слиться с толпой, радуясь своей пакости.

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Однако есть и другая версия рождения фразы. В английском оригинале она звучит как "Тo take French leave" (то есть уйти по-французски). Идиома появилась во время Семилетней войны в XVIII веке в насмешку над французскими офицерами, которые самовольно оставили расположение части.

Французы, которые переняли выражение, употребляли его по отношению к англичанам, и уже в такой вариации оно обосновалось в русском языке.

Третья концепция уходит в обсуждение этики британцев и французов. Предположительно, у первых не было принято прощаться с хозяевами, покидая званый обед.

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