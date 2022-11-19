7 хитрых вопросов из "Своей игры", на которые ответят только эрудиты

"Своя игра" – одно из самых популярных интеллектуальных шоу на российском ТВ. Проверьте свои знания: удастся ли вам ответить на вопросы из телепередачи, которые под силу только интеллектуалам? Ищите вопросы и ответы на них в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из шоу "Своя игра" Кадр из шоу "Своя игра"

Вопросы

1. В 1994 году увидела свет «Энциклопедия экстремальных ситуаций». В статьи на букву «К» входят, например, «Кораблекрушение» и «Конец света», на букву «Ш» — «Шаровая молния». Назовите единственную статью на «Э».

2. В 2011 году на спектакле в лондонском театре Barbican зрителям вместо кресел предлагались кровати, а завершалась программа утренним завтраком. Как назывался спектакль?

3. В карельской сказке волшебный жернов мог намолоть все, что захочешь. Оправляясь рыбачить, богач взял жернов и велел намолоть этого, да побольше. От тяжести лодка утонула, но жернов и на дне моря продолжал молоть. Что же?

4. В литовском поселке Нида экспонируются эти предметы — символы Куршской косы. Некогда они могли поведать, сколько у хозяина домов, скота, детей.

5. Рафаэль заломил за фреску 1 000 золотых; недовольный заказчик выбрал третейским судьей Микеланджело, зная о соперничестве художников. Микеланджело осмотрел работу и вынес этот вердикт.

6. Мэдж Уоттс считала, что брак ее сестры, Агаты Кристи, не будет удачным, вот и прислала невесте с десяток этих аксессуаров. Оказалась неправа.

7. Она продала свое синее платье на аукционе за $ 200 000, а потом пожертвовала их на благотворительность. Кто это?

Ответы