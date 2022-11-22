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9 часов назад

Правда ли что панды раньше были хищниками

Мира Маркина

Панды – пожалуй, одни из самых умилительных животных на земле. Они имеют забавный окрас, неуклюжи и кажутся абсолютно безобидными. Еще бы, ведь панды питаются исключительно бамбуком, как можно их бояться?

Правда ли что панды раньше были хищниками
Фото: UnsplashUnsplash

Однако существует мнение, что панды были вегетарианцами не всегда. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Предки современных панд и впрямь были плотоядными. Оказывается, китайский бамбуковый медведь – дальний родственник барсуков, саблезубых кошек и даже гиен! Как у большинства плотоядных животных, у панд сохранился короткий кишечник.

Какие животные могут искать взрывчатку

Представитель Китайской Академии наук прокомментировал исследование ученых этого же учреждения. Специалисты годами изучали рацион панд: обращались к древним образцам, чтобы проанализировать частицы, которые сохранились в зубах, костях и шерсти.

Оказалось, что столетия назад панды и впрямь питались мясом. Однако спустя какое-то время животные перешли на растительную пищу – фрукты, овощи и не только, а после отказались от всего в пользу бамбука.

По сей день специалисты не могут выяснить, что повлияло на смену рациона животных. Бамбук – отнюдь не самый питательный продукт, и чтобы наесться им пандам нужно съедать по 28 килограммов тростника в день. Но порой и этого мало: вот почему панды ведут ленивый образ жизни – они стараются не растрачивать энергию впустую.

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