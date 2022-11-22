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9 часов назад

Заговор спецслужб: почему никто не верит в убийство Кеннеди

Мария Каткова

35-й президент США Джон Кеннеди погиб 22 ноября 1963 года в возрасте 46 лет. Больше полувека прошло с момента трагического события, но эта тема до сих пор будоражит многих людей. Официально убийца был установлен американскими спецслужбами. Согласно докладу, Кеннеди убил бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд но по данным опросов 70% граждан США не верят в официальную версию. О том, какие еще предположения о виновных в убийстве Кеннеди выдвигают, — в материале “Рамблера”.

Заговор спецслужб: почему никто не верит в убийство Кеннеди
Фото: Wikipedia.orgWikipedia.org

Причастность ЦРУ

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Одна из наиболее популярных конспирологических теорий гласит о том, что к убийству Кеннеди приложило руку ЦРУ. Якобы ранее Освальд был связан с американскими спецслужбами. Также было опубликовано несколько расследований о причастности ЦРУ к убийству и работе Освальда на американские спецслужбы. Однако предполагается, что эти статьи были заказными со стороны СССР, а все доказательства — поддельными.

О причастности ЦРУ написано в книге Говарда Ханта, который работал на американскую разведку. В его мемуарах утверждается, что заказчиком убийства Кеннеди был сам Линдон Джонсон, а спецслужбы помогали ему устранить президента.

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Перешел дорогу мафии?

В период президентства Кеннеди большое распространение получили преступные группировки, в том числе и мафия. Лидеров преступных группировок не раз ловили на планах ликвидировать Джона и Роберта Кеннеди, но ни одного официального плана рассекречено не было.

Дело в том, что Роберт был генеральным прокурором и был связан со многими преступлениями мафиози, поэтому у них был довольно очевидный мотив на убийство президента и его брата.

Некоторые преступники давали признательные показания и заявляли, что это они убили Кеннеди, ссылаясь на приказы мафии и местных гангстеров. Одним из мотивов называется то, что мафия планировала войти в нефтяной бизнес, а Кеннеди им мешал.

Ликвидация со стороны КГБ

Эта теория заговора гласит, что главными заказчиками убийства Кеннеди были сотрудники КГБ. Якобы со стороны СССР необходимо было расшатать американскую общественность и поставить во власть “своего” человека. Главным доказательством этой гипотезы было то, что Освальд некоторое время жил в СССР. Предполагается, что в этот период он был завербован спецслужбами. Теория заговора предполагает, что приказ об убийстве Кеннеди отдал сам Хрущев.

Сотрудничал с инопланетянами

Еще одна безумная конспирологическая теория гласит, что Кеннеди могли убить инопланетяне. Якобы они завербовали Освальда, а тот, сам того не зная, подчинился им. Действительно Кеннеди часто связывают с сотрудничеством с инопланетными расами. Именно на период его президентства пришелся расцвет популярности Зоны 51, а также много слухов о появлении инопланетян над пустыней.

Сторонники этой теории уверены, что Кеннеди слишком много знал про внеземные цивилизации и угрожал распространением информации, поэтому было решено его ликвидировать.

Истории,Харви Освальд,Линдон Джонсон,Роберт Кеннеди,Джон Кеннеди,ЦРУ,
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