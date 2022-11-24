Как едят космонавты в невесомости: видео

Как детей, так и взрослых неизменно занимает тема космоса и того, как там себя чувствует человек. Как он совершает обыденные ритуалы, моется, питается, выдерживает нагрузки да и в целом существует.

Благодаря интернету и легкому распространению информации мы знаем уже довольно много о жизни космонавтов в условиях невесомости. Также мы знаем, что на борту космической станции или корабля астронавты питаются не обычной едой. Точнее будет сказать, выглядит она совсем иначе, нежели обычная.

Раньше "космическая" еда была исключительно в тюбиках, теперь же она стала больше похожа на ту, что мы привыкли есть, но упаковывается она в специальные пакеты. Питание космонавтов разрабатывается специально. У них достаточно богатое меню и, если верить их отзывам, очень даже вкусное.

Подробнее смотрите в видео, которое опубликовал космонавт-испытатель Олег Артемьев в своем TikTok-аккаунте.