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5 часов назад

Почему одичала собака Динго

Мария Каткова

На первый взгляд собака Динго похожа на обычную дворовую собаку, которую можно встретить в любом городе мира. Однако на самом деле они имеют длинную историю, связанную с происхождением их породы. О том, как и почему одичала собака Динго — в материале “Рамблера”.

Почему одичала собака Динго
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как Динго попали в Австралию

Изначально Динго не обитали на австралийском материке. Ученые предполагают, что их завезли переселенцы из Юго-Восточной Азии. Изначально собаки Динго обитали преимущественно в Малайзии и Вьетнаме. Долгое время эти собаки были домашними — они помогали пасти скот и защищать урожай от мелких грызунов. Однако это длилось недолго.

Домашние Динго, которых оставили хозяева, быстро освоились на территории Австралии и стали дикими собаками. Оказалось, что континент идеально подходит для жизни этих собак. Круглый год там теплый климат, а также нет крупных хищников. В итоге в Австралии Динго стали высшим звеном в пищевой цепочке. Благодаря тому, что собаки обитают стаями, они смогли нападать даже на крупных сумчатых.

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В итоге Динго получили широкое распространение во всех регионах Австралии, за исключением Тасмании, так как на остров их никто не завозил, а те, кто одичали там, вымерли.

Забор Динго

В Австралии существует самый длинный забор, который был когда-либо построен человеком, и называется он “Забор Динго”. Дело в том, что в XIX веке участились случаи нападения собак на домашний скот. Сначала с хищниками жестоко боролись люди, но принятые меры не помогли. В 1880 году началось строительство “Забора Динго” или “собачьего забора”, который бы ограждал пастбища от собак, а огороды — от мелких грызунов.

Забор существует до сих пор, его протяженность составляет 5614 км и прерывается только в местах автомобильных дорог. Ежегодно штаты Австралии тратят около 15 миллионов долларов на его обслуживание. Тем не менее, забор оказался наиболее эффективной защитой от этих собак.

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