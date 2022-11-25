Что нельзя делать 25 ноября в день Ивана Снежного

25 ноября православные люди чтят память патриарха Иоанна Милостивого, в народе же праздник получил название день Ивана Снежного. О том, какие приметы с ним связаны и от чего в этот день стоит отказаться, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 25 ноября
- В день Ивана Милостивого нельзя жадничать, поскольку считается, что потраченные сегодня деньги вернутся в большем объеме. Правда, стоит воздержаться от покупки цветов: радости от них не будет.
- День не подходит для того, чтобы принимать важные решения, так как последствия их могут оказаться весьма негативными.
- Особенно важно провести день с положительными эмоциями. Ругаться и быть в плохом настроении в день Ивана Снежного категорически запрещено, в противном случае можно навлечь на себя беды.
- Покупать обувь в этот день — не лучшая идея, наши предки считали, что это может привести ко всевозможным напастям.
- Незамужним девушкам не стоит проводить время в женской компании, иначе, согласно поверьям, шанса выйти замуж в ближайший год у них не будет.
- Женщинам же, которые уже в браке, не рекомендуется подавать в этот день мужьям слишком горячую и острую пищу: супруг станет грубым и скупым.
Что можно делать 25 ноября
- Делать подарки близким: это принесет удачу в делах и сделает отношения с родственниками лучше.
- Покупки, сделанные в этот день, принесут много радости. Не отказывайте себе в удовольствии.
- Прислушиваться к советам окружающих, они могут помочь решить многие проблемы.
- Хороший день, чтобы, наконец, устроить генеральную уборку. Выбросив все ненужное, вы привлечете в жилище радость, достаток и положительные эмоции.
Народные приметы 25 ноября
- Если в день Ивана Снежного пришли холода, значит весна будет ранней.
- Обилие снега в этот день предвещает морозную зиму.
- Воробьи чирикают — к оттепели.
- Если в день Ивана Снежного пошел снег, значит, он пролежит до весны, а зима будет долгой.
- Облака низко плывут — морозы придут.
- Дождь с утра пошел — сыро будет до февраля.