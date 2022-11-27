Почему слоны боятся мышей на самом деле

Стереотип о том, что слоны боятся мышей появился еще в Древнем Риме. В своем труде "Естественная история" Плиний Старший писал, что слоны не просто ненавидят мышей, но даже способны отказаться от пищи, если увидят, что мышь к ней прикоснулась. Но имеют ли эти истории хоть что-то общее с реальностью? И если да, то почему гигантское животное на самом деле боится крошечного грызуна? Выяснял "Рамблер".

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Ученые не единожды проводили эксперименты с целью выяснить, боятся ли слоны мышей и почему. Все исследователи неизменно приходили к аналогичному выводу. На самом деле слоны боятся не мышей, а шороха, который те издают.

Дело в том, что обычные крупные хищники вроде львов, тигров и леопардов шуршат, подкрадываясь к слонятам. С раннего детства этот звук сигнализирует об опасности. Эксперименты, которые проводили ученые со слонами и мышами, показали, что слоны испытывают нервное напряжение, когда слышат характерный шум. Но как только животные обнаруживают источник звука, они быстро успокаиваются.

Стоит отметить, что слоны настороженно относятся ко всем, кто совершает резкие движения. Это могут быть любые животные: собаки, кошки и даже змеи.