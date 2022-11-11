24 слона перебрали с ликером и пьяные уснули в лесу

24 слона пьяные уснули в лесу после того, как выпили ликер жителей деревни в районе Кеонджхар, Индия. Об этом сообщает Deccan Herald.
Индийцы готовили отвар для местного ликера "махуа" и оставили его в больших горшках, чтобы напиток настоялся. Однако жители деревни не ожидали, что ликер обнаружат слоны:
"Мы пришли в лес около шести утра, чтобы приготовить ликер, и обнаружили, что все горшки разбиты, жидкости в них нет".
По словам индийцев, рядом с разбитыми горшками спали девять самцов, шесть самок и девять детенышей слонов.
Поначалу жители деревни пытались сами разбудить слонов, но не смогли. Тогда они вызвали сотрудников лесного департамента, которым удалось разбудить животных с помощью барабанов. К 10 утра слоны уже ушли вглубь леса.
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