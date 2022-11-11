Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
3 часа назад

24 слона выпили ликер деревенских жителей и пьяные уснули в лесу

Мира Маркина

24 слона пьяные уснули в лесу после того, как выпили ликер жителей деревни в районе Кеонджхар, Индия. Об этом сообщает Deccan Herald.

24 слона перебрали с ликером и пьяные уснули в лесу
Фото: UnsplashUnsplash

Индийцы готовили отвар для местного ликера "махуа" и оставили его в больших горшках, чтобы напиток настоялся. Однако жители деревни не ожидали, что ликер обнаружат слоны:

"Мы пришли в лес около шести утра, чтобы приготовить ликер, и обнаружили, что все горшки разбиты, жидкости в них нет".

По словам индийцев, рядом с разбитыми горшками спали девять самцов, шесть самок и девять детенышей слонов.

Какие животные могут искать взрывчатку

Поначалу жители деревни пытались сами разбудить слонов, но не смогли. Тогда они вызвали сотрудников лесного департамента, которым удалось разбудить животных с помощью барабанов. К 10 утра слоны уже ушли вглубь леса.

Ранее "Рамблер" рассказывал, могут ли животные заниматься самолечением во время болезни.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители