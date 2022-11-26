Мужчина потратил почти 100 тысяч фунтов, чтобы стать выше

Мужчина из Великобритании потратил 95 тысяч фунтов на операцию, которая делает человека выше. Об этом сообщает The Guardian.
Британец комплексовал из-за своего роста и заявил, что у него были трудности с тем, чтобы построить отношения с женщинами. Однако, несмотря на болезненность и опасность операции, он решил рискнуть. Для того, чтобы сделать человека выше, хирурги ломают обе ноги.
В итоге мужчина "вырос" на семь сантиметров и оказался доволен результатом. Сам он заявил, что давно мечтал об операции. Теперь он должен пройти длительный период реабилитации для того, чтобы суставы восстановились.
Ранее сообщалось, что дезинфекция инструментов после операции удивила соцсети.