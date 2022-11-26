Мужчина потратил почти 100 тысяч фунтов, чтобы стать выше

Мужчина из Великобритании потратил 95 тысяч фунтов на операцию, которая делает человека выше. Об этом сообщает The Guardian.

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Британец комплексовал из-за своего роста и заявил, что у него были трудности с тем, чтобы построить отношения с женщинами. Однако, несмотря на болезненность и опасность операции, он решил рискнуть. Для того, чтобы сделать человека выше, хирурги ломают обе ноги.

В итоге мужчина "вырос" на семь сантиметров и оказался доволен результатом. Сам он заявил, что давно мечтал об операции. Теперь он должен пройти длительный период реабилитации для того, чтобы суставы восстановились.