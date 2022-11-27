Как они это делают: как спят киты

Киты появились на Земле 55 миллионов лет назад. Все киты быстро плавают и по форме тела напоминают рыб, но к рыбам их отнести нельзя. Киты дышат легкими, у них постоянная температура тела, они рождают живых детенышей и вскармливают их молоком. "Рамблер" покажет, как спят необычные млекопитающие.

При необходимости киты могут не спать три месяца. А если и засыпают, то только на небольшой глубине. За счет высокого содержания в теле жировой ткани спящий кит постепенно опускается ко дну. Время от времени кит ударяет хвостом и поднимается на поверхность. А потом, вдохнув воздух, вновь погружается вниз. Постоянное движение помогает ему согреваться и не утонуть.