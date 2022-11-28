Известные россияне назвали самые раздражающие слова в языке

“Комсомольская правда” решила выяснить у российских знаменитостей, какие слова в современном русском языке их крайне раздражают. Список получился неожиданным.

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Генеральному директору “Мосфильма” Карену Шахназарову слова “минимаркет” и “креативный” кажутся инородными для русского языка. По мнению кинорежиссера, нашу речь “загадили в последние годы”.

Коллега Шахназарова, Сергей Урсуляк, признался, что ему не нравятся слова-восклицания. К таковым относится “вау”.

Профессор школы филологических наук ВШЭ Мира Бергельсон рассказала о нелюбви к мамскому и гламурному сленгу. Словам вроде “мой годовасик”, “мимимишный”. Также ей не нравится понятие “либераст”.

“Но надо помнить, что языку свойственно меняться. Сейчас нас что-то раздражает, а через 15 лет это же становится нормой”, — отметила профессор.

Космонавт Андрей Борисенко признался, что его бесят заимствования (например, слова “бутик” и “менеджер”), а также “корявый” перевод иностранных слов, используемый в наружной рекламе.

“Это не только язык засоряет, но еще и города”, — объяснил Борисенко.