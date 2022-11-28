Как надо разговаривать с кошкой, чтобы она вас понимала

О любви к своим питомцам можно говорить бесконечно: пушистые друзья часто становятся неотъемлемой частью семьи — их балуют как детей, дрессируют, им выделяют лучшие уголки в доме и, конечно, с ними много разговаривают. Разумеется, они не отвечают, но результаты самых разных исследований показали, что, например, коты привязываются к хозяевам и стараются общаться с ними при помощи мимики и языка жестов. Ученые, также выяснили, что кошки могут понять, когда человек говорит с ними, а когда издает бессмысленные звуки или общается сам с собой. В чем же заключается секрет общения с домашним любимцами, рассказываем в материале «Рамблера».