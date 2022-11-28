Как надо разговаривать с кошкой, чтобы она вас понимала

О любви к своим питомцам можно говорить бесконечно: пушистые друзья часто становятся неотъемлемой частью семьи — их балуют как детей, дрессируют, им выделяют лучшие уголки в доме и, конечно, с ними много разговаривают. Разумеется, они не отвечают, но результаты самых разных исследований показали, что, например, коты привязываются к хозяевам и стараются общаться с ними при помощи мимики и языка жестов. Ученые, также выяснили, что кошки могут понять, когда человек говорит с ними, а когда издает бессмысленные звуки или общается сам с собой. В чем же заключается секрет общения с домашним любимцами, рассказываем в материале «Рамблера».
Исследователи из Университета Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс установили, что при общении с животным очень важен тон голоса. Оказывается, именно высокий голос дает питомцам понять, что хозяин обращается к ним, и помогает установить контакт.
Команда ученых наблюдала за тем, как кошки реагировали на предварительно записанные фразы, которые произносили их хозяева и незнакомцы. Исследователи фиксировали все изменения поведения — расширение зрачков, движение хвоста или ушей и любые другие жесты.
В ходе работы выяснилось, что 10 из 16 кошек узнавали голос хозяев. Согласно исследованию, животные проявляли гораздо больше интереса к аудиозаписи, если владельцы использовали «сюсюкающий» высокий тон. На обычный «разговорный» голос животные обращали гораздо меньше внимания.
Получается, теперь официально: вы не «сходите с ума», сюсюкаясь с питомцем, а ведете доверительные беседы с пушистым любимцем.