Семья оленей в Карельском заповеднике попала на видео

В карельском заповеднике “Костомукшский” установлена фотоловушка. Время от времени сотрудники участка выкладывают в официальном сообществе “ВКонтакте” кадры, зафиксированные с ее помощью.

В этот раз специалисты поделились архивными записями. В размещенном в соцсетях видеоролике главными героями стали самка оленя и олененок, предположительно из одной семьи. Они пришли на берег озера на острове Каменный.

Авторы публикации отметили, что олени неслучайно выбрались так близко к людям в ветреную погоду:

“Сильный ветер означает, что их меньше будет тревожить гнус”.

Также сообщается, что на этом острове важенка (так называют самку оленя) и олененок провели несколько недель.