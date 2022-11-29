Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
55 минут назад

Матвеев день: что нельзя делать 29 ноября

Мира Маркина

29 ноября православные верующие чтят память святого апостола Левия Матфея, автора одного из Евангелий. В народе этот день именуется Матвеевым днем. Подробнее о том, что нельзя делать 29 ноября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Матвеев день: что нельзя делать 29 ноября
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать в Матвеев день

Наши предки верили, что 29 ноября нельзя отказывать кому-либо в гостеприимстве. В народе говорили: "Худ Матвей, коли не попотчевал гостей".

Народные приметы о теплой и холодной зиме

В этот день нельзя сплетничать и ругаться. Кроме того, запрещается осквернять место приема пищи: садиться на обеденный стол, класть на него ноги или грязные вещи. В противном случае, могут произойти крупные неприятности.

29 ноября не стоит ходить по дому босиком – можно сильно заболеть. Также стоит быть аккуратней с одеждой: случайно одетые наизнанку вещи могут привлечь нечистые силы.

В Матвеев день опасно свистеть в доме – свист может вызвать нашествие тараканов.

Приметы

Оттепели 29 ноября сулят теплую и сырую зиму. А вот если в этот день сильный ветер, значит, до 19 декабря будут стоять вьюга и метель.

Ясный безоблачный день сулит скорое похолодание. Если луна бледная – к ненастью.

В народе боялись ветреной погоды в Матвеев день. Считалось, что она может принести в жизнь сумятицу. Чтобы ветер стих, было принято бросать в него горсть крупы.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители