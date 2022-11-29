Матвеев день: что нельзя делать 29 ноября

29 ноября православные верующие чтят память святого апостола Левия Матфея, автора одного из Евангелий. В народе этот день именуется Матвеевым днем. Подробнее о том, что нельзя делать 29 ноября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать в Матвеев день

Наши предки верили, что 29 ноября нельзя отказывать кому-либо в гостеприимстве. В народе говорили: "Худ Матвей, коли не попотчевал гостей".

В этот день нельзя сплетничать и ругаться. Кроме того, запрещается осквернять место приема пищи: садиться на обеденный стол, класть на него ноги или грязные вещи. В противном случае, могут произойти крупные неприятности.

29 ноября не стоит ходить по дому босиком – можно сильно заболеть. Также стоит быть аккуратней с одеждой: случайно одетые наизнанку вещи могут привлечь нечистые силы.

В Матвеев день опасно свистеть в доме – свист может вызвать нашествие тараканов.

Приметы

Оттепели 29 ноября сулят теплую и сырую зиму. А вот если в этот день сильный ветер, значит, до 19 декабря будут стоять вьюга и метель.

Ясный безоблачный день сулит скорое похолодание. Если луна бледная – к ненастью.