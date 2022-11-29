Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Почему в Средневековье верили, что ведьмы воруют мужские гениталии

Мира Маркина

Средние века любопытны хотя бы тем, что в те времена люди верили в самые невероятные вещи. К примеру, многие были уверены в том, что ведьмы способны похищать мужские гениталии и приручать их (что бы это ни значило). Подробнее – в материале "Рамблера".

Почему в Средневековье верили, что ведьмы воруют мужские гениталии
Фото: Кадр из фильма "Фокус-покус"Кадр из фильма "Фокус-покус"

В XV веке монах из Германии, а также инквизитор Доминиканского ордена Генрих Крамер написал пособие по вычислению и уничтожению колдунов и колдуний. Крамер назвал его Malleus Maleficarum («Молот ведьм»).

Почему спасение лягушки из кипятка – всего лишь миф

В этом трактате автор детально описал все чудовищные вещи, на которые способны ведьмы. Про ведьмаков монах также упоминал, но в меньшей степени, поскольку ведьмы представляли большую опасность, особенно для мужчин. У последних, по словам Крамера, ведьмы по ночам воровали детородные органы.

Причем в самом что ни на есть прямом смысле: мужчины не становились импотентами, они лишь просыпались утром и обнаруживали, что лишились гениталий. Вместе с тем Генрих допускал, что ведьмы делали орган невидимым.

В своем трактате Крамер рассказывал, что злоумышленницы держат мужские гениталии как домашних животных в специально обустроенных гнездах, кормят их овсом и скачут на них, как на лошадях. По словам инквизитора, "надежные свидетели" доложили ему, что у одной из ведьм в коробке было до 30 таких "питомцев".

При этом автор трактата уточнял, что некоторые ведьмы могли сжалиться и отдать хозяину его орган. Он вспомнил историю: как-то раз мужчина попросил колдунью вернуть ему гениталии, на что она ответила согласием и попросила мужчину "достать из гнезда тот, который больше нравится". Крестьянин так и поступил, но уйти с первым попавшимся ему не позволили. Оказалось, что этот орган принадлежал священнику и был нужен ведьме.

Эксперты сходятся во мнении, что миф о похищении ведьмами гениталий мог возникнуть из-за "культурального синдрома". При этом психическом расстройстве мужчинам кажется, будто у них пропал половой орган.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители