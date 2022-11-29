Почему в Средневековье верили, что ведьмы воруют мужские гениталии

Средние века любопытны хотя бы тем, что в те времена люди верили в самые невероятные вещи. К примеру, многие были уверены в том, что ведьмы способны похищать мужские гениталии и приручать их (что бы это ни значило). Подробнее – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Фокус-покус" Кадр из фильма "Фокус-покус"

В XV веке монах из Германии, а также инквизитор Доминиканского ордена Генрих Крамер написал пособие по вычислению и уничтожению колдунов и колдуний. Крамер назвал его Malleus Maleficarum («Молот ведьм»).

В этом трактате автор детально описал все чудовищные вещи, на которые способны ведьмы. Про ведьмаков монах также упоминал, но в меньшей степени, поскольку ведьмы представляли большую опасность, особенно для мужчин. У последних, по словам Крамера, ведьмы по ночам воровали детородные органы.

Причем в самом что ни на есть прямом смысле: мужчины не становились импотентами, они лишь просыпались утром и обнаруживали, что лишились гениталий. Вместе с тем Генрих допускал, что ведьмы делали орган невидимым.

В своем трактате Крамер рассказывал, что злоумышленницы держат мужские гениталии как домашних животных в специально обустроенных гнездах, кормят их овсом и скачут на них, как на лошадях. По словам инквизитора, "надежные свидетели" доложили ему, что у одной из ведьм в коробке было до 30 таких "питомцев".

При этом автор трактата уточнял, что некоторые ведьмы могли сжалиться и отдать хозяину его орган. Он вспомнил историю: как-то раз мужчина попросил колдунью вернуть ему гениталии, на что она ответила согласием и попросила мужчину "достать из гнезда тот, который больше нравится". Крестьянин так и поступил, но уйти с первым попавшимся ему не позволили. Оказалось, что этот орган принадлежал священнику и был нужен ведьме.