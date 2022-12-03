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1 час назад

Проклов день: что нельзя делать 3 декабря

Мира Маркина

Православная церковь 3 декабря чтит память святого Прокла, архиепископа Константинопольского. В народе эту дату прозвали Прокловым днем. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Проклов день: что нельзя делать 3 декабря
Фото: pxhere.compxhere.com

На Руси Проклов день считался днем проклинателей нечисти. Наши предки 3 декабря читали заговоры против злых духов, которых, согласно поверьям, в зимнее время становится больше. Их проклинали, чтобы защитить свой дом от бед. Однако нельзя было делать это за столом. Перед приемом пищи в Проклов день очень важно тщательно вымыть руки. Считалось, что если этого не сделать, ты трапезничаешь с нечистью.

Также, чтобы не привлекать злого духа, не стоит поздно ложиться спать. Иначе он придет ночью и замучает кошмарами. По этой же причине лучше не наедаться перед сном, не залипать в телефон и не смотреть телевизор.

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3 декабря считается плохой приметой ходить в баню и слишком долго принимать ванну. Поверья гласят, что это может лишить человека денег и удачи.

Еще не стоит в этот день ругаться, устраивать вечеринки и отправляться в долгое путешествие. Последнее может привести к тому, что вы нарветесь на мошенников или попадете в аварию.

Кроме того, в Проклов день хорошей идеей будет отдать долги, а то в будущем можно столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. А если 3 декабря бушует метель, ни в коем случае не делитесь ни с кем своими планами, иначе все будет препятствовать их реализации.

Истории,ПРЕДОК,Георгий Победоносец,
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