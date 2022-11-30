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1 час назад

Как цвет тарелок влияет на вкус еды

Мира Маркина

Свежесть продуктов, способ приготовления, специи – все это влияет на качество и вкус блюда. Но мало кто догадывается о том, что на восприятии человеком пищи также сказывается цвет посуды. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Как цвет тарелок влияет на вкус еды
Фото: UnsplashUnsplash

Ученые из британского Университета Портсмута провели эксперимент, чтобы установить, как цвет посуды влияет на вкусовые ощущения от еды. В исследовании поучаствовали 47 добровольцев – среди них были как те, кто относится к еде щепетильно, так и те, кто непривередлив.

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Добровольцам предложили оценить особенности вкуса трех вариантов картофельных чипсов с солью и уксусом. Все чипсы были одинаковые, но подавали их на разных тарелках: белой, синей и красной.

Оказалось, что привередливые испытуемые оценили чипсы более солеными, когда ели их из красной или синей тарелки. При этом чипсы из красной тарелки оказались для них наименее привлекательными из всех предложенных. Вместе с тем неискушенные в еде добровольцы разницы в чипсах не заметили.

Результаты работы британских ученых совпадают с теми, что были получены в ходе аналогичных исследований ранее. Так, эксперимент 2013 года с использованием белых и черных тарелок круглой и квадратной формы показал, что белые круглые тарелки склонны улучшать ощущение базовых характеристик еды (таких, как сладость или интенсивность вкуса). При этом на черных квадратных тарелках еда казалась испытуемым в целом более привлекательной и вкусной.

Эксперты также установили, что круглые тарелки чаще ассоциируются со сладким вкусом, а квадратные с соленым и горьким.

Специалисты пришли к выводу, что знание этих особенностей может поспособствовать расширению или изменению рациона. К примеру, если человек не любит овощи, считая их горькими, можно попробовать есть их из белых круглых тарелок, которые усиливают ощущение сладости.

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