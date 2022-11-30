Как цвет тарелок влияет на вкус еды

Свежесть продуктов, способ приготовления, специи – все это влияет на качество и вкус блюда. Но мало кто догадывается о том, что на восприятии человеком пищи также сказывается цвет посуды. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Ученые из британского Университета Портсмута провели эксперимент, чтобы установить, как цвет посуды влияет на вкусовые ощущения от еды. В исследовании поучаствовали 47 добровольцев – среди них были как те, кто относится к еде щепетильно, так и те, кто непривередлив.
Добровольцам предложили оценить особенности вкуса трех вариантов картофельных чипсов с солью и уксусом. Все чипсы были одинаковые, но подавали их на разных тарелках: белой, синей и красной.
Оказалось, что привередливые испытуемые оценили чипсы более солеными, когда ели их из красной или синей тарелки. При этом чипсы из красной тарелки оказались для них наименее привлекательными из всех предложенных. Вместе с тем неискушенные в еде добровольцы разницы в чипсах не заметили.
Результаты работы британских ученых совпадают с теми, что были получены в ходе аналогичных исследований ранее. Так, эксперимент 2013 года с использованием белых и черных тарелок круглой и квадратной формы показал, что белые круглые тарелки склонны улучшать ощущение базовых характеристик еды (таких, как сладость или интенсивность вкуса). При этом на черных квадратных тарелках еда казалась испытуемым в целом более привлекательной и вкусной.
Эксперты также установили, что круглые тарелки чаще ассоциируются со сладким вкусом, а квадратные с соленым и горьким.
Специалисты пришли к выводу, что знание этих особенностей может поспособствовать расширению или изменению рациона. К примеру, если человек не любит овощи, считая их горькими, можно попробовать есть их из белых круглых тарелок, которые усиливают ощущение сладости.