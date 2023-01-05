Почему собаки любят людей на самом деле

Мы слышим о том, что собака – друг человека, с самого раннего детства. Многие люди убеждены, что эти животные самые преданные на свете, и именно они по-настоящему любят своих хозяев. Впрочем, ученые с этим мнением почти не спорят. Но почему собаки так привязаны к людям? Выяснял "Рамблер".

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Ученый из Американского университета Эмори Грегори Бернс решил выяснить, как работает мозг собаки, когда она слышит хозяина или видит его. Для этого эксперт прибегнул к магнитно-резонансной томографии.

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Бернс установил, что когда питомцы слышат голоса своих хозяев, у них активируются те же части мозга, что и у людей, когда им кто-то или что-то нравится. В ходе еще одного тестирования Бернс пришел к очередному любопытному выводу. Оказалось, что если дать собакам выбор, они могут предпочесть компанию хозяина еде. Таким образом, эксперт установил, что псов делает особенными их социальность, а не когнитивные способности.

По мнению исследователя Клайва Уинна, невероятная социальность собак и удовольствие, которое они испытывают в компании людей, могут быть встроены в геном животных. В совместной работе с молекулярным биологом Бриджит фон Холдт эксперт выяснил, что собаки обладают геном, который у людей ассоциируются с редким генетическим нарушением – синдромом Вильямса–Берена. Одним из главных симптомов данного недуга является повышенная доброжелательность.

Вместе с тем некоторые исследователи придерживаются мнения, что собаки проявляют любовь и дружелюбие по отношению к тем видам, с которыми они выросли.

К примеру, Рэй Коппингер из Колледжа Хемпшира ранее задокументировал, что некоторые породы собак, которые жили с овцами, воспринимали этих животных как друзей. То же самое происходило, когда щенки росли вместе с козами и даже вместе с пингвинами:

"Собаки имеют аномальную готовность формировать прочные отношения с почти любым существом, что попадается на их пути. И они поддерживают эти отношения в течение всей своей жизни. В придачу ко всему этому, они имеют готовность и желание общаться с незнакомцами",