Топ-5 животных, которые умеют менять пол

Природа совершенно уникальна и непредсказуема. Знаете ли вы, что есть рыба, которая может менять пол в зависимости от потребностей? Или тип морской улитки, которая делает это, когда касается особи одного с ней пола? Об этих удивительных и многих других животных читайте в статье “Рамблера”.

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Рыба-клоун

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Если бы авторы “В поисках Немо” хотели сделать свой фильм более реалистичным, это могла бы быть совсем другая история. Рыбы-клоуны являются последовательными гермафродитами. То есть, они могут менять пол в какой-то момент своей жизни. Например, когда в их группе происходят социальные изменения. По данным Института Бекмана, в каждом семействе рыб-клоунов есть крупная самка (матриарх), самец чуть меньшего размера и несколько мелких недифференцированных рыбок. Но что если матриарх исчезнет? Тогда самец превратится в самку, также увеличится в размерах – и все это в течение пары месяцев.

Древесные лягушки

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Смена пола у лягушек не считается обычным явлением. Тем не менее, ее замечают все чаще и чаще, особенно у зеленых древесных лягушек. По данным National Geographic, загрязнение окружающей среды является одним из факторов, способствующих этому процессу. Особенно присутствие гербицидов и синтетических эстрогенов. Как ни странно, они заставляют самцов лягушек превращаться в самок, а не наоборот.

Северные кардиналы

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Смена пола у птиц происходит гораздо реже, чем у рептилий или рыб. Но, согласно статье в журнале Wilson Journal of Ornithology, некоторые северные кардиналы демонстрируют двусторонний гинандроморфизм — эти птицы рождаются с окраской перьев наполовину самки, наполовину самца. В большинстве случаев левая сторона была женской (коричнево-сероватой), а правая — мужской (ярко-красной). Эти птицы являются андрогинными химерами и нормально воспринимаются сородичами.

Морские сандалии

Если бы существовал приз за странные способы смены пола, морские сандалии были бы достойными участниками этого состязания. Такой вид улиток может менять пол, когда два самца вступают в контакт друг с другом. Самкой становится тот, что крупнее. Морские сандалии – последовательные гермафродиты, поэтому все они рождаются самцами, а вскоре меняют пол. Эти улитки спариваются как минимум дважды в жизни: один раз как самцы и один раз как самки.

Бородатые агамы

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Пол млекопитающего определяется его половыми хромосомами: XX для самок и XY для самцов. У рептилий обычно внешняя температура влияет на пол эмбриона. Но бородатые агамы в этом смысле — особый вид. При обычных температурах зародыш развивается по системе млекопитающих. Но когда становится очень жарко (выше 32°С), некоторые бородатые агамы с мужскими хромосомами превращаются в самок. А если она выше 36°С, все генетические мужчины меняют свой пол на женский.