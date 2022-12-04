Топ-5 животных, которые умеют менять пол

Природа совершенно уникальна и непредсказуема. Знаете ли вы, что есть рыба, которая может менять пол в зависимости от потребностей? Или тип морской улитки, которая делает это, когда касается особи одного с ней пола? Об этих удивительных и многих других животных читайте в статье “Рамблера”.
Если бы авторы “В поисках Немо” хотели сделать свой фильм более реалистичным, это могла бы быть совсем другая история. Рыбы-клоуны являются последовательными гермафродитами. То есть, они могут менять пол в какой-то момент своей жизни. Например, когда в их группе происходят социальные изменения. По данным Института Бекмана, в каждом семействе рыб-клоунов есть крупная самка (матриарх), самец чуть меньшего размера и несколько мелких недифференцированных рыбок. Но что если матриарх исчезнет? Тогда самец превратится в самку, также увеличится в размерах – и все это в течение пары месяцев.
Смена пола у лягушек не считается обычным явлением. Тем не менее, ее замечают все чаще и чаще, особенно у зеленых древесных лягушек. По данным National Geographic, загрязнение окружающей среды является одним из факторов, способствующих этому процессу. Особенно присутствие гербицидов и синтетических эстрогенов. Как ни странно, они заставляют самцов лягушек превращаться в самок, а не наоборот.
Смена пола у птиц происходит гораздо реже, чем у рептилий или рыб. Но, согласно статье в журнале Wilson Journal of Ornithology, некоторые северные кардиналы демонстрируют двусторонний гинандроморфизм — эти птицы рождаются с окраской перьев наполовину самки, наполовину самца. В большинстве случаев левая сторона была женской (коричнево-сероватой), а правая — мужской (ярко-красной). Эти птицы являются андрогинными химерами и нормально воспринимаются сородичами.
Если бы существовал приз за странные способы смены пола, морские сандалии были бы достойными участниками этого состязания. Такой вид улиток может менять пол, когда два самца вступают в контакт друг с другом. Самкой становится тот, что крупнее. Морские сандалии – последовательные гермафродиты, поэтому все они рождаются самцами, а вскоре меняют пол. Эти улитки спариваются как минимум дважды в жизни: один раз как самцы и один раз как самки.
Пол млекопитающего определяется его половыми хромосомами: XX для самок и XY для самцов. У рептилий обычно внешняя температура влияет на пол эмбриона. Но бородатые агамы в этом смысле — особый вид. При обычных температурах зародыш развивается по системе млекопитающих. Но когда становится очень жарко (выше 32°С), некоторые бородатые агамы с мужскими хромосомами превращаются в самок. А если она выше 36°С, все генетические мужчины меняют свой пол на женский.
По данным ABC Science, самки с мужскими хромосомами могут производить в два раза больше яиц, чем самки, не сменившие пол. Это явление завораживает, но вызывает вопрос: учитывая, что миру грозит глобальное потепление, как скоро все бородатые агамы станут самками?