3 породы кошек, которых советуют избегать ветеринары

По данным ВЦИОМА, кошки обитают у 54% российских семей. Некоторые люди так сильно любят этих четвероногих, что заводят сразу нескольких питомцев. Но мало кто задумывается о том, что некоторые породы могут принести больше проблем, чем радости. Подробнее о том, каких кошек не советуют заводить ветеринары –в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Гарфилд" Кадр из фильма "Гарфилд"

Шотландские вислоухие

Unsplash

Эти котята очаровывают людей в первую очередь за счет своих необычных изогнутых ушей. Вот только уши котов становятся такими из-за слабых хрящей. К слову, у вислоухих хрящи слабые не только в ушах, но и в остальных частях тела. Из-за этого у таких питомцев нередко развивается артрит, который впоследствии лишает их возможности ходить.

Бенгальские кошки

Unsplash

Бенгальские коты имеют экзотический окрас, за который люди готовы платить 20 тысяч рублей и больше. Однако ветеринары не советуют заводить бенгальцев:

"Многие люди не знают, что эта порода — гибрид между дикими азиатскими леопардовыми и домашними кошками. Поэтому эти животные с очень сложным темпераментом и поведением",

– поясняет эксперт Бен Симпсон-Вернон.

Персидские кошки

Unsplash