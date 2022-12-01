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44 минуты назад

3 породы кошек, которых советуют избегать ветеринары

Мира Маркина

По данным ВЦИОМА, кошки обитают у 54% российских семей. Некоторые люди так сильно любят этих четвероногих, что заводят сразу нескольких питомцев. Но мало кто задумывается о том, что некоторые породы могут принести больше проблем, чем радости. Подробнее о том, каких кошек не советуют заводить ветеринары –в материале "Рамблера".

3 породы кошек, которых советуют избегать ветеринары
Фото: Кадр из фильма "Гарфилд"Кадр из фильма "Гарфилд"

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Шотландские вислоухие

Unsplash

Эти котята очаровывают людей в первую очередь за счет своих необычных изогнутых ушей. Вот только уши котов становятся такими из-за слабых хрящей. К слову, у вислоухих хрящи слабые не только в ушах, но и в остальных частях тела. Из-за этого у таких питомцев нередко развивается артрит, который впоследствии лишает их возможности ходить.

Бенгальские кошки

Unsplash

Бенгальские коты имеют экзотический окрас, за который люди готовы платить 20 тысяч рублей и больше. Однако ветеринары не советуют заводить бенгальцев:

"Многие люди не знают, что эта порода — гибрид между дикими азиатскими леопардовыми и домашними кошками. Поэтому эти животные с очень сложным темпераментом и поведением",

– поясняет эксперт Бен Симпсон-Вернон.

Персидские кошки

Unsplash

Персы – еще одна популярная порода. Многие люди умиляются им, даже не подозревая о том, какие проблемы со здоровьем возникают у животных из-за их носов. Ноздри персов слишком малы, из-за чего кости в носовых проходах плотно прижимаются друг к другу. Вдобавок к этому у таких кошек часто слишком мягкое небо в задней части горла, слезные потоки не работают должны образом, и все это приводит к проблемам с глазами.

Истории,ВЦИОМ,
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