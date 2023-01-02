Почему белый медведь на самом деле прозрачный

Каждое животное имеет определенный цвет, в зависимости от того, какой окрас у его шерсти. Некоторые меняют окраску в зависимости, например, от сезона, другие же и вовсе не того цвета, каким кажутся на самом деле. Последней особенностью отличаются белые медведи. О загадке их окраса читайте в материале «Рамблера».

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Оказывается, белые медведи на самом деле вовсе не белого цвета, как мы все привыкли считать с самого детства. Этих животных вполне можно назвать прозрачными. Вернее, его шерсть прозрачная, а не белого цвета.

Шерстинки белых медведей полые и лишены какого-либо пигмента. Прозрачные, они обладают способностью отражать солнечные лучи. Из-за этого окрас животного зависит от того, что находится вокруг него. При разной погоде и в разных условиях шерсть белого медведя может приобрести желтый, серый и даже коричневый оттенок.