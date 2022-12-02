Личные тайны Наполеона: чего мы не знали о знаменитом императоре

2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери прошла пышная церемония в честь коронации Наполеона императором французов. Событие разделило историю Франции и мира на до и после. Подробнее о знаменательном дне читайте в материале "Рамблера".
Почитаемый как блестящий военный тактик и чрезвычайно влиятельный государственный деятель, статус Наполеона Бонапарта как одного из величайших лидеров в истории не вызывает сомнений — даже если иногда кажется, что он более известен своим миниатюрным ростом.
Возможно, удивительно, учитывая рвение, с которым он продолжал руководить Французской империей, Наполеон больше идентифицировал себя как корсиканца и в начале своей карьеры яростно боролся за независимость Корсики.
Только после ссоры с лидером корсиканского сопротивления Паскуале Паоли Наполеон сделал Францию своим домом и начал зарекомендовать себя как восходящая звезда новой республики, организовав серию жизненно важных военных побед, включая сокрушительную осаду Тулона и, в 1785 г., поражение 20 000 роялистов в Париже.
Политики-республиканцы считали Наполеона прирожденным лидером, восхождение Наполеона к посту главы правительства было стремительным, чему способствовали многочисленные победы на полях сражений в Италии, а затем в Египте. В 1799 году он захватил власть во Франции и стал первым консулом, быстро зарекомендовав себя как чрезвычайно популярный лидер, наблюдая за продолжающимся военным господством и проводя влиятельные правовые реформы.
Эти правовые реформы, закрепленные в Кодексе Наполеона, закрепили цели революции, заменив устаревшие несоответствия старого феодального законодательства.
Наполеону даже удалось установить мир, разгромив Австрию и на время подавив попытки Великобритании выступить против французских вооруженных сил. Его непреодолимое восхождение к власти завершилось его коронацией в качестве императора Франции 2 декабря 1804 годя.
Однако мир в Европе длился недолго, и оставшаяся часть правления Наполеона была отмечена годами войн по всей Европе против различных коалиций. За это время его репутация блестящего военачальника еще больше укрепилась, пока война Седьмой коалиции и поражение французов при Ватерлоо не привели к его отречению от престола 22 июня 1815 года.
Наполеон провел остаток своих дней в изгнании на отдаленном острове Святой Елены.
Эти вехи жизни императора известны многим, однако есть ряд интересных фактов, о которых знают лишь некоторые:
За безжалостным, закаленным в боях фасадом Наполеон скрывал свою трогательность и мягкость. Это доказывают его смущенные сентиментальные любовные письма и недавно обнаруженная романтическая новелла. Написанная в 1795 году, когда Наполеону было 26 лет, работа «Клиссон и Евгения» представляет собой краткое (всего 17 страниц) упражнение в сентиментальном самомифологизировании. Хоть критики не считают, что Наполеон был непризнанным литературным гением, но роман явно указывает на тонкую натуру души императора.
На пике своего могущества Наполеон выработал привычку наряжаться буржуазией из низшего сословия и бродить по улицам Парижа. По-видимому, его целью было узнать, что на самом деле думает о нем человек на улице, и, как сообщается, он расспрашивал случайных прохожих о заслугах их Императора.
Говорят, что Наполеон носил с собой пузырек с ядом, прикрепленный к шнуру, который он носил на шее, и который можно было быстро использовать, если бы его когда-то схватили. Судя по всему, он в конце концов выпил яд в 1814 году, после своего изгнания на Эльбу, но его эффективность к тому времени уменьшилась, и ему удалось только сильно заболеть.
По-видимому, одной из наименее привлекательных привычек Наполеона была его склонность петь (или напевать что-то себе под нос) всякий раз, когда он волновался. К сожалению, его голос был явно не выдающимся, а слух, по данным современников, совсем отсутствовал.
Наполеон стал синонимом невысокого роста и большой личности.. Действительно, термин «комплекс Наполеона», используемый для характеристики низкорослых, чрезмерно амбициозных людей, концептуально связан с его знаменитым миниатюрным ростом. Но на самом деле, на момент своей смерти Наполеон был ростом около 167 сантиметров, что в то время было явно средним ростом.
Как ни странно, считается, что целый ряд исторических тиранов — Александр Македонский, Юлий Цезарь, Чингисхан, Муссолини, Гитлер и Наполеон — страдали айлурофобией, боязнью кошек. Однако этому громкому слуху есть мало доказательств. Утверждалось даже, что его предполагаемый страх возник из-за нападения на него дикой кошки, когда он был младенцем.
Наполеон умер в возрасте 51 года на острове Святой Елены после продолжительной и неприятной болезни. Однако причина этой болезни так и не была окончательно установлена, и его смерть остается предметом, окруженным теориями заговора и предположениями. Официальной причиной смерти был назван рак желудка, но некоторые утверждают, что это было связано с отравлением. Действительно, утверждения о том, что он на самом деле был отравлен, подтверждаются анализом образцов волос, который показывает гораздо более высокую, чем обычно, концентрацию мышьяка. Хотя также утверждается, что мышьяк присутствовал на обоях в его спальне.