Личные тайны Наполеона: чего мы не знали о знаменитом императоре

2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери прошла пышная церемония в честь коронации Наполеона императором французов. Событие разделило историю Франции и мира на до и после. Подробнее о знаменательном дне читайте в материале "Рамблера".

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Почитаемый как блестящий военный тактик и чрезвычайно влиятельный государственный деятель, статус Наполеона Бонапарта как одного из величайших лидеров в истории не вызывает сомнений — даже если иногда кажется, что он более известен своим миниатюрным ростом.

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Возможно, удивительно, учитывая рвение, с которым он продолжал руководить Французской империей, Наполеон больше идентифицировал себя как корсиканца и в начале своей карьеры яростно боролся за независимость Корсики.

Только после ссоры с лидером корсиканского сопротивления Паскуале Паоли Наполеон сделал Францию своим домом и начал зарекомендовать себя как восходящая звезда новой республики, организовав серию жизненно важных военных побед, включая сокрушительную осаду Тулона и, в 1785 г., поражение 20 000 роялистов в Париже.

Политики-республиканцы считали Наполеона прирожденным лидером, восхождение Наполеона к посту главы правительства было стремительным, чему способствовали многочисленные победы на полях сражений в Италии, а затем в Египте. В 1799 году он захватил власть во Франции и стал первым консулом, быстро зарекомендовав себя как чрезвычайно популярный лидер, наблюдая за продолжающимся военным господством и проводя влиятельные правовые реформы.

Эти правовые реформы, закрепленные в Кодексе Наполеона, закрепили цели революции, заменив устаревшие несоответствия старого феодального законодательства.

Наполеону даже удалось установить мир, разгромив Австрию и на время подавив попытки Великобритании выступить против французских вооруженных сил. Его непреодолимое восхождение к власти завершилось его коронацией в качестве императора Франции 2 декабря 1804 годя.

Однако мир в Европе длился недолго, и оставшаяся часть правления Наполеона была отмечена годами войн по всей Европе против различных коалиций. За это время его репутация блестящего военачальника еще больше укрепилась, пока война Седьмой коалиции и поражение французов при Ватерлоо не привели к его отречению от престола 22 июня 1815 года.

Наполеон провел остаток своих дней в изгнании на отдаленном острове Святой Елены.

Эти вехи жизни императора известны многим, однако есть ряд интересных фактов, о которых знают лишь некоторые:

Он написал любовный роман

За безжалостным, закаленным в боях фасадом Наполеон скрывал свою трогательность и мягкость. Это доказывают его смущенные сентиментальные любовные письма и недавно обнаруженная романтическая новелла. Написанная в 1795 году, когда Наполеону было 26 лет, работа «Клиссон и Евгения» представляет собой краткое (всего 17 страниц) упражнение в сентиментальном самомифологизировании. Хоть критики не считают, что Наполеон был непризнанным литературным гением, но роман явно указывает на тонкую натуру души императора.

Он маскировался и бродил по улицам

На пике своего могущества Наполеон выработал привычку наряжаться буржуазией из низшего сословия и бродить по улицам Парижа. По-видимому, его целью было узнать, что на самом деле думает о нем человек на улице, и, как сообщается, он расспрашивал случайных прохожих о заслугах их Императора.

Он носил яд на шее

Говорят, что Наполеон носил с собой пузырек с ядом, прикрепленный к шнуру, который он носил на шее, и который можно было быстро использовать, если бы его когда-то схватили. Судя по всему, он в конце концов выпил яд в 1814 году, после своего изгнания на Эльбу, но его эффективность к тому времени уменьшилась, и ему удалось только сильно заболеть.

Ни слуха, ни голоса

По-видимому, одной из наименее привлекательных привычек Наполеона была его склонность петь (или напевать что-то себе под нос) всякий раз, когда он волновался. К сожалению, его голос был явно не выдающимся, а слух, по данным современников, совсем отсутствовал.

Он не был таким низким

Наполеон стал синонимом невысокого роста и большой личности.. Действительно, термин «комплекс Наполеона», используемый для характеристики низкорослых, чрезмерно амбициозных людей, концептуально связан с его знаменитым миниатюрным ростом. Но на самом деле, на момент своей смерти Наполеон был ростом около 167 сантиметров, что в то время было явно средним ростом.

Возможно, он боялся кошек

Как ни странно, считается, что целый ряд исторических тиранов — Александр Македонский, Юлий Цезарь, Чингисхан, Муссолини, Гитлер и Наполеон — страдали айлурофобией, боязнью кошек. Однако этому громкому слуху есть мало доказательств. Утверждалось даже, что его предполагаемый страх возник из-за нападения на него дикой кошки, когда он был младенцем.

Причина его смерти остается загадкой