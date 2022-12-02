Откуда взялась фраза: "Хьюстон, у нас проблемы!"

Фраза "Хьюстон, у нас проблемы!" впервые прозвучала 14 апреля 1970 года, но прочно вошла в обиход миллионов людей по всему миру лишь в 90-х. Подробнее о том, как появилась эта фраза и как она получила свою популярность – в материале "Рамблера".

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Цитата принадлежит астронавту миссии "Апполон-13", командиру американского космического корабля Джеймсу Лоуэллу. Он произнес ее в момент, когда на космическом корабле взорвался один из кислородных баллонов, а также вышли из строя две из трех батарей топливных элементов.

Однако в оригинале фраза звучит не так, как она закрепилась в народе. Вот расшифровка переговоров между астронавтами и ЦУПом:

Астронавт Джон Суайгерт. Okay, Houston, we've had a problem here. (Окей, Хьюстон, у нас тут была проблема.)

ЦУП NASA в городе Хьюстон, полковник Джек Лаусма. This is Houston. Say again please. (Это Хьюстон. Повторите, пожалуйста.)

Астронавт Джеймс Ловелл. Houston, we've had a problem. We've had a main B bus undervolt. (Хьюстон, у нас проблема. У нас недостаточно питания на основной шине Б.)

Под Хьюстоном подразумевается Космический центр имени Линдона Джонсона в городе Хьюстон, штат Техас, специалисты которого руководили полетом.

На обратном пути экипажу пришлось ориентироваться по звездам, чтобы добраться до Земли. Само приземление также было далеко от безопасного. На протяжении всего полета космонавтом приходилось рисковать жизнями, но благодаря выдержке и профессионализму им удалось спастись.

В 1995 году состоялась премьера фильма про миссию "Аполлон-13" с Томом Хэнксом в главной роли. Лингвисты сходятся во мнении, что в фильме сценаристы упростили грамматику оригинальной фразы для большей драматичности.