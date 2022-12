Откуда взялась фраза: "Хьюстон, у нас проблемы!"

Астронавт Джон Суайгерт. Okay, Houston, we've had a problem here. (Окей, Хьюстон, у нас тут была проблема.)

ЦУП NASA в городе Хьюстон, полковник Джек Лаусма. This is Houston. Say again please. (Это Хьюстон. Повторите, пожалуйста.)