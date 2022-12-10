Могут ли хищные птицы унести домашнее животное

Многие люди, особенно те, кто живут в сельской местности, опасаются хищных птиц. Считается, что такие птицы способны схватить и унести с собой домашнее животное. К тому же, сделать это в деревне или селе довольно просто, ведь часто кошки и собаки хозяев, живущих в частных домах, гуляют на улицах.

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Но стоит ли на самом деле опасаться ястребов, коршунов и других хищных птиц? Выяснял "Рамблер".

Как оказалось, опасения владельцев домашних животных не беспочвенны. Так, известны случаи, когда ястребы нападали на котов. Причем происходило это не только в деревнях, но и в лесопарках городов.

Угрозу представляют не только коршуны и ястребы, но также совы и филины. Как правило, эти птицы охотятся на мышей, мелких грызунов, ящериц и ужей. Но бывает и так, что сова решает полакомиться маленьким цыпленком или котом. У филинов имеются сильные лапы с четырьмя пальцами и мощными когтями, которые позволяют легко захватить тело жертвы.

Однако в случае с этими птицами важно помнить, что они охотятся преимущественно ночью. Поэтому самое главное не выпускать питомца на улицу на ночь. Выследив добычу, филин бесшумно падает, сложив крылья, чтобы ускориться. При таком маневре коты не всегда успевают быстро отреагировать и увернуться от хищника. Филины способны переносить животных, которые в два-четыре раза тяжелее их самих.