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54 минуты назад

Таких птиц вы еще не видели: ошеломляющий проект Хави Боу

Катя Кобышева

Испанский фотграф Хави Боу, хотя на самом деле каталонский, но это для тех, кто хорошо знает историю, делает восхитительные снимки птиц в полете.

1/15 Проект Хави Боу называется "Орнитография".
Фото: Xavi Bou
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2/15 «Зимой скворцы собираются в большие группы, — говорит Боу, сделавший это фото в аграрной деревне Арбека в Испании. «Скворцы часто предпочитают города и сельскохозяйственные районы, где пища в изобилии».
Фото: Xavi Bou
3/15 Паря над водопадом Скоугафосс в месте своего гнездования в Исландии, северные глупыши демонстрируют узоры, похожие на молнии.
Фото: Xavi Bou
4/15 Западные болотные луни, напоминающие летающую змею, скользят над деревьями, где сидят большие бакланы.
Фото: Xavi Bou
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5/15 Восхитительные узоры в небе.
Фото: Xavi Bou
6/15 Неопознанный летающий объект.
Фото: Xavi Bou
7/15 Гимнастические ленты.
Фото: Xavi Bou
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8/15 Полет валькирий.
Фото: Xavi Bou
9/15 Мрачная туча.
Фото: Xavi Bou
10/15 Сборище дементоров.
Фото: Xavi Bou
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11/15 Огромный истребитель.
Фото: Xavi Bou
12/15 Как будто ребенок рисовал.
Фото: Xavi Bou
13/15 Настоящая скульптура в небе.
Фото: Xavi Bou
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14/15 Птичьи протуберанцы.
Фото: Xavi Bou
15/15 Расческа из птиц.
Фото: Xavi Bou

"Рамблер" рассказывает, как Хави Боу снимает птиц и зачем он это делает.

Как рассказывал сам Хави, птицами он заинтересовался еще в 2012 году, когда гулял со свои дедушкой. Большинство снимков он сделал в родной Каталонии, но иногда выбирался в дальние края, например, на Гибралтарский пролив в Испании, в Исландию на скалы, где гнездятся морские птицы, в американский Вайоминг.

Свои снимки он объединил в целый проект под названием "Орнитография", которым продолжает заниматься и по сей день. Для съемок он использует метод хронофотографии, который позволяет запечатлеть отдельные фазы движения объекта через короткие равные промежутки времени. Такой же метод используется для съемок трюков в экстремальных видов спорта. Но в случае с птицами Хави Боуи установил очень короткий временной интервал, чтобы добиться нужного эффекта.

Как выглядит смертельно опасная птица питоху

Ему хотелось показать, как бы выглядело небо, если бы птицы могли оставлять следы своего движения, и надо сказать, что у него это отлично получилось. Вероятно, результат поразил самого фотографа. А самое удивительное в том, что все птицы летают совершенно по-разному и оставляют разные "следы" в небе.

По словам Хави Боу, его цель — пробудить в людях детское любопытство и любовь к природе. Действительно фотографии заставляют себя рассматривать и вызывают массу эмоций.

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