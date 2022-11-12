Таких птиц вы еще не видели: ошеломляющий проект Хави Боу

Испанский фотграф Хави Боу, хотя на самом деле каталонский, но это для тех, кто хорошо знает историю, делает восхитительные снимки птиц в полете.

"Рамблер" рассказывает, как Хави Боу снимает птиц и зачем он это делает.

Как рассказывал сам Хави, птицами он заинтересовался еще в 2012 году, когда гулял со свои дедушкой. Большинство снимков он сделал в родной Каталонии, но иногда выбирался в дальние края, например, на Гибралтарский пролив в Испании, в Исландию на скалы, где гнездятся морские птицы, в американский Вайоминг.

Свои снимки он объединил в целый проект под названием "Орнитография", которым продолжает заниматься и по сей день. Для съемок он использует метод хронофотографии, который позволяет запечатлеть отдельные фазы движения объекта через короткие равные промежутки времени. Такой же метод используется для съемок трюков в экстремальных видов спорта. Но в случае с птицами Хави Боуи установил очень короткий временной интервал, чтобы добиться нужного эффекта.

Ему хотелось показать, как бы выглядело небо, если бы птицы могли оставлять следы своего движения, и надо сказать, что у него это отлично получилось. Вероятно, результат поразил самого фотографа. А самое удивительное в том, что все птицы летают совершенно по-разному и оставляют разные "следы" в небе.