Что нельзя делать 5 декабря в Прокопьев день

5 декабря православные люди вспоминают святого Прокопия Чтеца, который обладал даром исцелять от тяжелых болезней, и принял мученическую смерть за веру. В народе этот день получил название Прокопьев, считалось, что именно в эту дату вступает в свои права зима. О приметах и о том, что нельзя ни в коем случае делать на Прокопия, читайте в материале «Рамблера».