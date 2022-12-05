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3 часа назад

Что нельзя делать 5 декабря в Прокопьев день

Мира Маркина

5 декабря православные люди вспоминают святого Прокопия Чтеца, который обладал даром исцелять от тяжелых болезней, и принял мученическую смерть за веру. В народе этот день получил название Прокопьев, считалось, что именно в эту дату вступает в свои права зима. О приметах и о том, что нельзя ни в коем случае делать на Прокопия, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 5 декабря в Прокопьев день
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 5 декабря

  • В Прокопьев день стоит воздержаться от ссор и упреков в семье, в противном случае можно разрушить семейное счастье и навлечь беды.
  • Нельзя употреблять спиртные напитки: согласно верованиям наших предков, в состоянии алкогольного опьянения человеком могут овладеть злые силы.
  • Дарить живые цветы в этот день не рекомендуется, считалось, что такой подарок может забрать у человека энергию и навлечь на него серьезные болезни.
  • От свиданий на Прокопия тоже стоит отказаться: ничем хорошим они все равно не закончатся.
  • Нельзя оставаться на ночь в чужом доме, в противном случае велик риск начать страдать бессонницей. Хозяевам же, у которых в гостях остались ночевать гости, ни в коем случае нельзя уступать им свою кровать: иначе близкие станут болеть.
  • Нельзя давать деньги в долг: это может привести к ссоре с человеком, которому дали взаймы.
  • Выручать соседей, поделившись с ними мукой, солью или сахаром, тоже не стоит: можно отдать благополучие из дома и заиметь материальные проблемы.

Что можно делать 5 декабря

  • Прислушиваться к советам окружающих: они принесут большую пользу.
  • Жертвовать вещи и деньги на благотворительность: такой поступок привлечет удачу в делах.
  • Приманить материальное благополучие и успех можно, пригласив в дом гостей и накрыв стол.
  • Вспомнить сон: в нем обязательно окажется подсказка на вопрос, который давно мучает.

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Приметы 5 декабря

  • Если Прокопьев день будет морозным, лето обещает быть жарким.
  • Снегири поют перед вьюгой.
  • Теплый день на Прокопия предвещает долгую и снежную зиму.
  • Если же в этот день пойдет дождь, значит, урожай в следующем году будет богатым.
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