5 декабря православные люди вспоминают святого Прокопия Чтеца, который обладал даром исцелять от тяжелых болезней, и принял мученическую смерть за веру. В народе этот день получил название Прокопьев, считалось, что именно в эту дату вступает в свои права зима. О приметах и о том, что нельзя ни в коем случае делать на Прокопия, читайте в материале «Рамблера».
Фото: unsplashunsplash
Что нельзя делать 5 декабря
- В Прокопьев день стоит воздержаться от ссор и упреков в семье, в противном случае можно разрушить семейное счастье и навлечь беды.
- Нельзя употреблять спиртные напитки: согласно верованиям наших предков, в состоянии алкогольного опьянения человеком могут овладеть злые силы.
- Дарить живые цветы в этот день не рекомендуется, считалось, что такой подарок может забрать у человека энергию и навлечь на него серьезные болезни.
- От свиданий на Прокопия тоже стоит отказаться: ничем хорошим они все равно не закончатся.
- Нельзя оставаться на ночь в чужом доме, в противном случае велик риск начать страдать бессонницей. Хозяевам же, у которых в гостях остались ночевать гости, ни в коем случае нельзя уступать им свою кровать: иначе близкие станут болеть.
- Нельзя давать деньги в долг: это может привести к ссоре с человеком, которому дали взаймы.
- Выручать соседей, поделившись с ними мукой, солью или сахаром, тоже не стоит: можно отдать благополучие из дома и заиметь материальные проблемы.
Что можно делать 5 декабря
- Прислушиваться к советам окружающих: они принесут большую пользу.
- Жертвовать вещи и деньги на благотворительность: такой поступок привлечет удачу в делах.
- Приманить материальное благополучие и успех можно, пригласив в дом гостей и накрыв стол.
- Вспомнить сон: в нем обязательно окажется подсказка на вопрос, который давно мучает.
Приметы 5 декабря
- Если Прокопьев день будет морозным, лето обещает быть жарким.
- Снегири поют перед вьюгой.
- Теплый день на Прокопия предвещает долгую и снежную зиму.
- Если же в этот день пойдет дождь, значит, урожай в следующем году будет богатым.