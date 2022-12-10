Кому и за что присудили первые Нобелевские премии

10 декабря 1901 года в шведском Стокгольме были вручены первые Нобелевские премии по физике, химии, медицине, литературе и миру.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

С тех пор началась многолетняя история знаменитой премии. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

Шведский физик и изобретатель Альфред Нобель умер в 1896 году. В своем завещании, написанном в 1895 году, он оставил почти все свое состояние фонду, который должен был вознаграждать тех, кто "оказал человечеству величайшие услуги" за год.

Эти награды разделены на пять категорий: химия, медицина, литература, мир и физика. Оговаривалось, что национальность учитываться не будет, приз будет выдан при жизни победителя и не может быть вручен более чем трем лицам одновременно.

Нобелевский фонд был создан 29 июня 1900 года. Первые премии были вручены в Стокгольме 10 декабря 1901 года.

В дни, предшествовавшие вручению призов, в воздухе витало определенное напряжение. Имена лауреатов Нобелевской премии держались в секрете, а не объявлялись, как сейчас, за несколько месяцев.

Вручение Нобелевских премий состоялось в большом зале Шведской королевской музыкальной академии.

Очевидец первой церемонии, Фольке Хеншен, впоследствии ставший профессором патологической анатомии Каролинского института и председателем Медицинского Нобелевского комитета, позже рассказывал, как проходило вручение первых премий:

"Зал постепенно наполнялся людьми в праздничных одеждах. Затем вошли и сели три действующих призера, без музыки и фанфар, как это принято сейчас.

Первым появился статный немец Вильгельм Конрад фон Рентген с большой темной профессорской бородой, затем улыбающийся светловолосый чисто выбритый голландец Якобус Хендрикус ван Т'Гофф , за ним последовал элегантный немецкий лауреат Нобелевской премии по медицине Эмиль Адольф фон Беринг. Последним пришел французский министр, которому предстояло получить Нобелевскую премию по литературе за своего соотечественника, поэта Сюлли Прюдома, который был болен."

Так, Вильгельм Конрад фон Рентген, немецкий ученый стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии по физике за открытие в 1895 году излучения, впоследствии названного рентгеновским.\

Нидерландский химик Якобус Хендрикус ван Т'Гофф получил Нобелевскую премию по химии с формулировкой «в знак признания огромной важности открытия законов химической динамики и осмотического давления в растворах».

Немецкий врач Эмиль Адольф фон Беринг получил премию по медицине и физиологии "за работу по сывороточной терапии, главным образом за ее применение при лечении дифтерии". В формулировке на вручении говорилось, что это открытие проложило новые пути в медицине, дав в руки врачам оружие против болезней и смерти.

Французский министр Сюлли Прюдом получил премию по литературе с формулировкой: «в знак особого признания его поэтического творчества, которое свидетельствует о возвышенном идеализме, художественном совершенстве и редком сочетании душевных и интеллектуальных достоинств».

Интересно, что тогда литературное сообщество отреагировало на это неоднозначно. Многие считали, что премию должен был получить более выдающийся писатель. Главным претендентом на приз называли Льва Толстого.

С премией мира все обстояло сложнее, потому как Нобель завещал Нобелевской право ее присуждения норвежскому парламенту, а не шведскому научному сообществу. Так, эта премия вручалось в Осло, а не в Стокгольме. Первую Нобелевскую премию мира получили двое человек: Жан Анри Дюнан, идейный вдохновитель создания Международного Красного Креста и Фредерик Пасси, основатель Международной лиги мира.