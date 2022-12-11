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1 час назад

Самое загадочное решение Гитлера: как Германия объявила войну США

Диана Товсепова

11 декабря 1941 года, через четыре дня после нападения Японии на Перл-Харбор и объявления Соединенными Штатами войны Японской империи , нацистская Германия объявила войну Соединенным Штатам в ответ на серию провокаций со стороны Соединенных Штатов.

Самое загадочное решение Гитлера: как Германия объявила войну США
Фото: Wikimwdia CommonsWikimwdia Commons

Решение об объявлении войны было принято Адольфом Гитлером , видимо, навскидку, почти без консультации. Его называют «самым загадочным» решением Гитлера во время Второй мировой войны. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Бомбардировка Японией американского Перл-Харбора 7 декабря 1941 года удивила даже Германию. Хотя Гитлер устно договорился со своим партнером по Оси Японией о том, что Германия присоединится к войне против Соединенных Штатов, он не знал, как будет вестись война.

Ответом на этот вопрос стало нападение Японии на Перл-Харбор. 8 декабря посол Японии Осима отправился к министру иностранных дел Германии фон Риббентропу, чтобы убедить немцев в официальном объявлении войны Америке. Фон Риббентроп тянул время; он знал, что Германия не была обязана делать это по условиям Тройственного пакта, который обещал помощь в случае нападения на Японию, но не в случае, если Япония будет агрессором.

Фон Риббентроп опасался, что добавление еще одного антагониста, Соединенных Штатов, сокрушит военные усилия Германии.

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Но Гитлер думал иначе. Он был убежден, что Соединенные Штаты вскоре опередят его и объявят войну Германии. ВМС США уже атаковали немецкие подводные лодки, и Гитлер презирал Рузвельта за его неоднократные словесные нападки на нацистскую идеологию.

Он также считал, что Япония намного сильнее, чем она была на самом деле, что, победив Соединенные Штаты, она повернется и поможет Германии победить Советский союз.

Итак, в 15:30 (по берлинскому времени) 11 декабря немецкий поверенный в делах в Вашингтоне вручил американскому госсекретарю Корделлу Халлу копию документа об объявлении войны.

В тот же день Гитлер обратился к рейхстагу в защиту декларации. Провал «Нового курса», утверждал Гитлер, был настоящей причиной войны, поскольку "президент Рузвельт при поддержке плутократов и евреев пытался скрыть крах своей экономической программы".

«Сначала он подстрекает к войне, затем фальсифицирует причины, затем гнусно облачается в мантию христианского лицемерия и медленно, но верно ведет человечество к войне», — заявил Гитлер, — и рейхстаг вскочил на ноги под бурные аплодисменты.

Позже в тот же день США объявили войну Германии. Таким образом, США перестали держать нейтралитет, а Германия получила противника, чью мощь нацист явно недооценивали.

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