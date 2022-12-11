Самое загадочное решение Гитлера: как Германия объявила войну США

11 декабря 1941 года, через четыре дня после нападения Японии на Перл-Харбор и объявления Соединенными Штатами войны Японской империи , нацистская Германия объявила войну Соединенным Штатам в ответ на серию провокаций со стороны Соединенных Штатов.

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Решение об объявлении войны было принято Адольфом Гитлером , видимо, навскидку, почти без консультации. Его называют «самым загадочным» решением Гитлера во время Второй мировой войны. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Бомбардировка Японией американского Перл-Харбора 7 декабря 1941 года удивила даже Германию. Хотя Гитлер устно договорился со своим партнером по Оси Японией о том, что Германия присоединится к войне против Соединенных Штатов, он не знал, как будет вестись война.

Ответом на этот вопрос стало нападение Японии на Перл-Харбор. 8 декабря посол Японии Осима отправился к министру иностранных дел Германии фон Риббентропу, чтобы убедить немцев в официальном объявлении войны Америке. Фон Риббентроп тянул время; он знал, что Германия не была обязана делать это по условиям Тройственного пакта, который обещал помощь в случае нападения на Японию, но не в случае, если Япония будет агрессором.

Фон Риббентроп опасался, что добавление еще одного антагониста, Соединенных Штатов, сокрушит военные усилия Германии.

Но Гитлер думал иначе. Он был убежден, что Соединенные Штаты вскоре опередят его и объявят войну Германии. ВМС США уже атаковали немецкие подводные лодки, и Гитлер презирал Рузвельта за его неоднократные словесные нападки на нацистскую идеологию.

Он также считал, что Япония намного сильнее, чем она была на самом деле, что, победив Соединенные Штаты, она повернется и поможет Германии победить Советский союз.

Итак, в 15:30 (по берлинскому времени) 11 декабря немецкий поверенный в делах в Вашингтоне вручил американскому госсекретарю Корделлу Халлу копию документа об объявлении войны.

В тот же день Гитлер обратился к рейхстагу в защиту декларации. Провал «Нового курса», утверждал Гитлер, был настоящей причиной войны, поскольку "президент Рузвельт при поддержке плутократов и евреев пытался скрыть крах своей экономической программы".

«Сначала он подстрекает к войне, затем фальсифицирует причины, затем гнусно облачается в мантию христианского лицемерия и медленно, но верно ведет человечество к войне», — заявил Гитлер, — и рейхстаг вскочил на ноги под бурные аплодисменты.