Что не так с куклой Каяки и почему ее все призывают

В социальных сетях (в который раз, кстати) стала популярна старая новогодняя страшилка, согласно которой японская кукла Каяки губит своих владельцев, и теперь пользователи пытаются выйти с ней на связь. Что известно о жуткой игрушке и зачем ее пытаются призвать, читайте в материале «Рамблера».

Если верить легенде, в одной из японских деревень счастливо жили мать с дочкой, но в одну из новогодних ночей девочка погибла, а женщина, обезумев от горя, сделала из волос и фарфора куклу, которую назвала Каяки – ее она принимала за погибшего ребенка. Через год после трагедии мать умерла, и жуткая кукла попала на базар, где продавцы пытались избавиться от нее всеми возможными способами. Это длилось до тех пор, пока игрушку не купила молодая пара. Родители подарили ее маленькой дочке, которая проводила с новой куклой все время, не замечая, что остальные ее игрушки тем временем таинственным образом исчезают. На следующий Новый год супруги подарили малышке новую куклу — в эту же ночь вся семья погибла. Эта же история повторялась и с другими семьями, в которые попадала Каяки.