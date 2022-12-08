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4 часа назад

Что советские проводницы тайно добавляли в чай пассажиров

Мира Маркина

Советские проводницы скрывали множество тайн, о которых даже не догадывались пассажиры. Один из секретов касался вещества, которое проводницы тайно добавляли в чай путешественников. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Что советские проводницы тайно добавляли в чай пассажиров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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Многие люди ностальгируют по СССР и, в частности, по поездкам на поездах в советские времена. А еще по чаю, который было невозможно повторить в домашних условиях. Впрочем, виной всему секретный ингредиент.

Товарный дефицит существовал в СССР повсеместно, поэтому ЖД-работникам нередко приходилось включать изобретательность для того, чтобы угодить пассажирам. Проводницам выдавали строгую норму чайной заварки – с рассыпного продукта можно было заварить больше чашек чая, поэтому чай в пакетиках не выдавали.

Однако и заварки предоставляли мало и ее не хватало для того, чтобы чай приобрел насыщенный цвет и не казался водянистым. Тогда проводницы пошли на хитрость и стали добавлять в стаканы с чаем небольшое количество соды. Этот ингредиент придавал напитку насыщенный оттенок, а пассажиры тем временем даже не догадывались об этом.

Долгие годы проводницы передавали друг другу этот секрет и точный расчет количества соды, который точно не испортит вкус чая.

Российские проводницы к такому методу не прибегают – все-таки дефицита в стране давно нет. Но при желании вы можете провести эксперимент дома и посмотреть, как изменится привычный вкус чая.

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