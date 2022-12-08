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3 часа назад

Почему американцы ходят в прачечную, а не стирают дома

Мира Маркина

Вы наверняка не раз замечали, что у героев американского кино обычно нет стиральных машин, из-за чего они регулярно ходят в прачечную. В реальной жизни все обстоит также: подавляющее число жителей США предпочитает посещать прачечную, а не стирать вещи дома. Но почему американцы так делают? Выяснял "Рамблер".

Почему американцы ходят в прачечную, а не стирают дома
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

Многие уверены, что отсутствие стиральных машин в квартирах американцев обусловлено странным запретом или законом. Однако это не так: при желании в США можно установить стиральную машину в своем доме. Но большинство американцев находит ряд причин, почему делать этого не стоит.

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Одна из них – удобство и экономия. Стирка вещей в прачечной позволяет экономить на коммунальных счетах. Вдобавок к этому, в большинстве прачечных установлены сушильные машины. Это также облегчает жизнь, ведь не каждый может позволить себе приобрести сушилку.

Другая причина отсутствия стиральных машинок в домах американцев – это возможные проблемы с судом. Стиральная машинка может сломаться и затопить соседей, которые после инцидента очень скоро отправятся в суд. Вот почему гораздо проще сходить в прачечную, чтобы наверняка не столкнуться с неприятностями.

И наконец, массивная бытовая техника может быть источником крупных проблем во время переезда. А американцам свойственно переезжать: жители крупных городов часто арендуют жилье и съезжают с одной квартиры на другую. Стоит ли говорить, что во время переезда стиральная машинка может доставить уйму хлопот.

Важно отметить, что прачечные наиболее популярны среди горожан. В пригородах прачечных нет, поэтому жители частного сектора все же приобретают стиральные машинки в свои дома.

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