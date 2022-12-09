Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Братья-близнецы Нового года: что празднуют зимой в регионах России

Мира Маркина

Не все на Новый год наряжают елку и готовят оливье. У многих народов, которые живут в России, совсем другие традиции. "Рамблер" рассказывает, какие национальные праздники, аналогичные Новому году, существуют в разных регионах.

Что празднуют зимой в регионах России
Фото: PxherePxhere

Праздник белого месяца

Видео дня

Его отмечают все буддистские регионы России, но называется он везде по-разному. У бурятов это Сагаалган, у монголов и калмыков — Цаган Сар, у тувинцев — Шагаа, у южноалтайцев — Чага Байрам.

Праздник белого месяца отмечают в первое новолуние года, которое в этом году случится 20 февраля. Накануне принято тщательно убирать в доме. Раньше была традиция разбирать одежду и наряжаться в шелк и парчу.

Иностранцы рассказали о шокирующей русской новогодней традиции

Ысыах

Якутский Новый год, который празднуют в день летнего солнцестояния — 21 июня. Жители региона отмечают пробуждение природы. Оно для них синонимично наступлению нового календарного года.

Якуты считают Ысыах главным праздником. В этот день они проводят обряды моления, танцуют, устраивают скачки. Кроме того, принято организовывать соревнования среди самых сильных и ловких мужчин.

Пэгытти

Эта национальная "версия" Нового года живет на Чукотке. Праздник отмечают с 21 на 22 декабря — в день зимнего солнцестояния. В это время на небе появляется созвездие Пэгытти – две ярких звезды из созвездия Орла: Альтаир и Тараред.

В праздник разжигают костер специальной "огнивной" доской и стараются задобрить "нарождающийся свет", принося ему в жертву лучших оленей. Лучшие — значит приносившие хозяевам призы на соревнованиях или имеющие белую морду, пишет в своей статье "Сакральные элементы в чукотской оленеводческой культуре" сотрудник Северо-Восточного института научных исследований Владислав Нувано.

Оленеводы устраивают скачки на оленях и гонки на собачьих упряжках, танцуют и поют у костров, просят благословения у духов. Они верят, что встретить Пэгытти с добрыми помыслами — значит хорошо провести наступающий год.

Wikimedia commons

Сурхури

Чувашский Новый год изначально тоже праздновали в период зимнего солнцестояния. Точнее — начинали праздновать: отмечать его принято целую неделю. Когда в Чувашии приняли христианство, даты праздника совпали с периодом от Рождества до Крещения.

Традиции Сурхури напоминают рождественские. Дети тоже ходят по домам с песнями и просят угощение, молодежь устраивает посиделки и гулянья, девушки гадают. Главное пожелание на будущий год — хороший урожай, поскольку Сурхури связан с уходом зимы, наступлением теплого летнего цикла.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители