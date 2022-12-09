Что празднуют зимой в регионах России

Не все на Новый год наряжают елку и готовят оливье. У многих народов, которые живут в России, совсем другие традиции. "Рамблер" рассказывает, какие национальные праздники, аналогичные Новому году, существуют в разных регионах.

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Праздник белого месяца

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Его отмечают все буддистские регионы России, но называется он везде по-разному. У бурятов это Сагаалган, у монголов и калмыков — Цаган Сар, у тувинцев — Шагаа, у южноалтайцев — Чага Байрам.

Праздник белого месяца отмечают в первое новолуние года, которое в этом году случится 20 февраля. Накануне принято тщательно убирать в доме. Раньше была традиция разбирать одежду и наряжаться в шелк и парчу.

Ысыах

Якутский Новый год, который празднуют в день летнего солнцестояния — 21 июня. Жители региона отмечают пробуждение природы. Оно для них синонимично наступлению нового календарного года.

Якуты считают Ысыах главным праздником. В этот день они проводят обряды моления, танцуют, устраивают скачки. Кроме того, принято организовывать соревнования среди самых сильных и ловких мужчин.

Пэгытти

Эта национальная "версия" Нового года живет на Чукотке. Праздник отмечают с 21 на 22 декабря — в день зимнего солнцестояния. В это время на небе появляется созвездие Пэгытти – две ярких звезды из созвездия Орла: Альтаир и Тараред.

В праздник разжигают костер специальной "огнивной" доской и стараются задобрить "нарождающийся свет", принося ему в жертву лучших оленей. Лучшие — значит приносившие хозяевам призы на соревнованиях или имеющие белую морду, пишет в своей статье "Сакральные элементы в чукотской оленеводческой культуре" сотрудник Северо-Восточного института научных исследований Владислав Нувано.

Оленеводы устраивают скачки на оленях и гонки на собачьих упряжках, танцуют и поют у костров, просят благословения у духов. Они верят, что встретить Пэгытти с добрыми помыслами — значит хорошо провести наступающий год.

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Сурхури

Чувашский Новый год изначально тоже праздновали в период зимнего солнцестояния. Точнее — начинали праздновать: отмечать его принято целую неделю. Когда в Чувашии приняли христианство, даты праздника совпали с периодом от Рождества до Крещения.