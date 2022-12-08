Почему застрелили Джона Леннона и зачем убийца читал "Над пропастью во ржи"

8 декабря 1980 года в Нью-Йорке произошло одно из самых страшных событий в истории рока и мировой музыки - убийство Джона Леннона. О событии, которое взорвало все новостные ленты в мире, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Джон Леннон родился 9 октября 1940 года в английском Ливерпуле. К 1957 году Леннон познакомился с Полом Маккартни и Джорджем Харрисоном, и они начали вместе заниматься музыкой. После нескольких смен названия группа стала называться The Beatles. После замены барабанщика Пита Беста на Ринго Старра в 1962 году группа выпустила свой первый сингл, начав долгую музыкальную карьеру, которая привела к тому, что они стали одной из самых известных групп всех времен.

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После распада The Beatles Леннон оставался на виду благодаря своей сольной музыкальной карьере, совместным усилиям с женой Йоко Оно и их миротворческой деятельности.

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8 декабря 1980 года он открыл свой дом фотографу из журнала Rolling Stone. Затем Леннон и Оно дали интервью ди-джею из Сан-Франциско Дэйву Шолину. В разговоре Леннон заявил, что очень хочет исполнить свою новую музыку вживую, поскольку никогда не гастролировал в качестве сольного исполнителя:

«Я так жажду делать записи из-за того, что чувствую. Я хочу записать еще несколько песен перед туром.. Поэтому я хотел бы выпустить хотя бы еще один альбом, прежде чем решиться на это».

Джон закончил дискуссию, отдав ди-джею автограф и добавил:

«Знаешь, я тоже фанат личностей. Мне нравится, когда люди подписывают свои книги, когда они дают их мне, и все такое…»

Это было пророческим заявлением, учитывая то, что должно было произойти дальше.

После интервью Леннон и Оно вместе вышли из своей квартиры около 17:00, чтобы отправиться на музыкальную студию Record Plant Studio.

Прежде чем он успел сесть в ожидающий его лимузин, его остановили фанаты, просившие автографы. Одним из фанатов был человек по имени Марк Дэвид Чепмен,попросивший певца подписать обложку альбома. Леннон с удовольствием согласился.

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После этого Леннон и Оно направились в студию, а Чепмен остался перед зданием, где они жили.

Когда Леннон вернулся, Чепмен все еще ждал его там. Чепмен наблюдал, как Леннон вышел из машины и направился к своему дому. Прежде чем он смог попасть внутрь, Чепмен вытащил револьвер 38-го калибра и произвел пять выстрелов. Все пули, кроме одной, попали в цель, но Леннону удалось проникнуть в здание, чтобы сообщить консьержу, что в него стреляли.

Швейцару в здании по имени Хосе Пердомо удалось отобрать пистолет у Чепмена. Убийца снял пальто и, казалось, терпеливо ждал полиции. Чепмена увезли спокойно и без происшествий, а Леннона доставили в больницу. По прибытии он был объявлен мертвым.

Впоследствии Чепмен был признан виновным в убийстве второй степени и приговорен к 20 годам пожизненного заключения. Тело Леннона кремировали через два дня после его смерти, а прах передали скорбящей вдове.

Детали

Марк Чепмен родился в Техасе, но в 1980 году жил на Гавайях со своей женой Глорией. В подростковом возрасте он был фанатом Beatles, но как возрожденный христианин он был возмущен заявлением Джона Леннона в 1966 году о том, что его группа «более популярна, чем Иисус».

Его враждебность к музыканту усилилась, когда Джон снова начал появляться в СМИ в 1980 году. Чепмен не мог понять, что человек, который проповедовал «Все, что вам нужно, это любовь», теперь живет как миллионер в Нью-Йорке.

Чепмен приехал в город в октябре 1980 года с намерением убить бывшего "битла", но передумал и вернулся домой. Когда Чепмен снова отправился в Нью-Йорк в декабре, его страшная миссия была выполнена.

8 декабря Чепмен оставил свои вещи в отеле вместе с экземпляром книги американского писателя Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» .

Позже убийца сказал, что роман станет его «заявлением»: книга была впервые опубликована в 1951 году и повествует о проблемном подростке по имени Холден Колфилд , который ругает всех «фальшивомонетчиков», которых встречает. Короткий роман уже давно стал популярным среди молодежи по всему миру. Леннон, по мнению Чепмена, был таким «фальшивомонетчиком».

8 декабря Марк Чепмен присоединился к группе фанатов «Битлз», слонявшихся вокруг дома звезды, ожидая хоть мельком увидеть своего героя. Он пропустил, как Леннон прибыл в квартиру рано утром, но позже у него была возможность увидеть, как сын Джона Шон появился в ней со своей няней.

Когда Леннон подписывал альбом Чепмена, выходя из здания в тот вечер, убийца был сильно взволнован от встречи со звездой. Но ближе к вечеру его настроение изменилось.

Примерно в 22:50 той же ночью Джон Леннон и Йоко Оно вернулись домой на своем лимузине после успешной работы над треком Йоко Walking On Thin Ice в студии. Джон считал эту работу лучшим шансом Йоко на попадание в чарты. Пара прошла по тротуару и через арку, ведущую ко входу в здание.

Когда Леннон проходил мимо, Марк Чепмен выпустил пять пуль из своего револьвера в спину Леннона. Пули были «полыми», что означало, что они взрывались осколками, как только попадали в цель.

Один из полицейских прибывших на место преступления, офицер Джеймс Моран, попытался получить ответ от лежащей звезды спросив: «Вы Джон Леннон?». Леннон, как сообщается, ответил: «Да».

Тем временем Чепмен снял пальто и встал под лампу, где его нашел швейцар Хосе Пердомо, читающим «Над пропастью во ржи».

Когда расстроенный и растерянный Хосе спросил у юноши: «Вы знаете, что вы только что сделали?», Чепмен спокойно ответил:

«Да. Я только что застрелил Джона Леннона».