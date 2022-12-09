Юрьев день: что нельзя делать 9 декабря

Православные верующие 9 декабря чтят память святого Георгия Победоносца. В народе его называли просто Егорием или Юрием, потому в народном календаре этот день отмечен как Юрьев.

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До этого дня стоило расплатиться со всеми, у кого брали деньги в долг, в противном случае, согласно поверьям, можно было остаться должником на всю оставшуюся жизнь.

В Юрьев день никогда не отправлялись в дальнюю дорогу, не отслужив прежде этого молебен и не получив благословения на предстоящий путь.

Также в этот день предпочитали не вести никаких финансовых дел – в случае необходимости, стоило ограничиться лишь устными или письменными договоренностями, а с финансовой стороной разобраться позже.

Также наши предки опасались 9 декабря выходить на охоту – это сулило несчастья и печали для всей семьи охотника.