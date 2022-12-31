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44 минуты назад

Почему перуанцы выходят драться в Новый год

Мария Каткова

Во многих странах есть свои новогодние традиции, и некоторые из них могут показаться действительно странными. Так, в Перу люди в канун Нового года выходят драться на улице и даже организовывают целый фестиваль для этого. О том, с чем связана эта новогодняя традиция и что она означает — в материале “Рамблера”.

Почему перуанцы выходят драться в Новый год
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Драки на улицах

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В одной небольшой общине в Перу распространена традиция “Таканаку”, которая представляет собой драки перед Новым годом. Жители устраивают целый фестиваль, где показывают свое мастерство и дерутся. За этим наблюдают тысячи зрителей.

Перуанцы уверены, что с помощью драки они могут справиться с негативом. Во время этого процесса они не сдерживают себя и выплескивают негативные эмоции. Таким образом они проходят обряд очищения и верят, что если подраться перед Новым годом, то следующий будет удачным и богатым на положительные эмоции.

Как проходит фестиваль

Участники выходят на импровизированный ринг по двое. Дерутся не только мужчины, но также женщины и подростки. Драка может длиться не более пяти минут, после чего соревнующиеся расходятся, пожимают друг другу руки или обнимаются. Победителей в этой драке нет, в конце каждого состязания женщины танцуют, чтобы подбодрить участников.

Странные новогодние традиции других стран

Правил, за исключением тайминга, на фестивале также нет, но участники могут сами о них условиться. Пары подбираются случайным образом, но в пределах пола, веса и возраста. В бою всегда присутствует рефери, который в случае сильной драке разнимает участников. Такие прецеденты действительно были. Люди не могли остановиться в выплескивании негативных эмоций.

Другие странные традиции Перу

В Перу существует масса других новогодних традиций, которые могут показаться странными, но забавными, вот некоторые из них:

  • Чтобы привлечь удачу, нужно съесть 13 виноградин
  • Перуанцы выходят на улицу с чемоданом и обходят целый квартал. Считается, что так сбудется давно планируемое путешествие.
  • Незамужняя девушка должна взять ветку ивы и обойти с ней район. Если она встретит мужчину, который ей понравится, она должна предложить ему взять другой конец ветки. Согласие мужчины означает, что в этом году он может стать ее мужем.
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