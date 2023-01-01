Приметы: что нельзя делать 1 января

1 января православная церковь вспоминает святого мученика Вонифатия и преподобного Илию Муромца Печерского. Первый день года всегда было принято проводить в доброй и дружеской атмосфере, ни с кем не конфликтуя и не мучая себя делами и заботами.

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Согласно поверьям, 1 января считалось крайне плохой приметой выносить из дома мусор. Даже если после праздника ваш дом требует уборки, повремените с выносом отходов до завтра – предки верили, что с мусором в этот день можно вынести из дома всю удачу и благополучие.

Напрягаться с работой в такой день также не стоило, однако и просто пролежать день на диване – плохой вариант. Это прекрасный день для саморазвития или встреч с близкими. Важно только избежать 1 января осуждений, сплетен, ссор и скандалов.

Также в первый день года не рекомендовалось заниматься рукоделием, мыть посуду и стирать одежду. Плохой приметой еще считалось положить гостя на кровать супругов-хозяев дома.

Погодные приметы: