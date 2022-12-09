Как британцы отвоевывали Египет у итальянцев

9 декабря 1940 года началась "Операция Компас" — стратегическая военная операция Великобритании и союзников против итальянских войск. Целью операции было отвоевание Египта и победа над 10-й итальянской армией в ходе Североафриканской кампании Второй мировой войны. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Jenikirbyhistory.getarchive.net Jenikirbyhistory.getarchive.net

Когда в сентябре 1940 года итальянское вторжение в оккупированный Великобританией Египет замедлилось и остановилось, Арчибальд Уэйвелл приказал генерал-лейтенанту британских войск в Египте Генри Уилсону начать планирование ограниченной операции по оттеснению итальянцев обратно в Ливию.

Видео дня

Наступление получило кодовое название "Операция Компас". Первоначально планировалось, что рейд будет проводиться в течение пяти дней, но к 28 ноября 1940 года британцы были настолько уверены в своем превосходстве, что Уэйвелл дал Уилсону разрешение на эскалацию операции на лету, если он найдет возможность для победы.

Британский план состоял в том, чтобы направить группу поддержки 7-й британской бронетанковой дивизии (под командованием генерал-майора сэра Майкла О'Мура Крига) в Софафи, Египет, чтобы связать итальянскую 63-ю дивизию со штаб-квартирой там.

Тем временем, остальная часть 7-й бронетанковой дивизии и 4-я индийская дивизия (под командованием генерал-майора Ноэля Бересфорда-Пирса) должны были наступать двумя отдельными колоннами через брешь между Софафи на юге и Нибейвой на севере. После прорыва 7-я британская бронетанковая дивизия должна была атаковать на северо-запад, в то время как 4-я индийская дивизия должна была атаковать на северо-восток, пытаясь захватить Нибейву и Туммарс по пути. Британский Королевский флот также должен был участвовать в операции, обстреляв Сиди-Баррани. План операции держался в строжайшей тайне; еще 25 и 26 ноября, когда проводилась репетиция, лишь небольшое количество офицеров знали, что тренировочные полигоны созданы по образцу городов Нибейва и Туммарс.

7 декабря атакующие заняли позиции, и операция началась рано утром 8 декабря под общим командованием генерал-майора Ричарда О'Коннора. Авиация RAF открыла бой внезапной атакой, уничтожившей 29 итальянских самолетов на земле. Тем временем монитор HMS Terror и канонерская лодка HMS Aphis обстреляли Мактилу, а канонерская лодка HMS Ladybird обстреляла Сиди Баррани. Командующий 10-й итальянской армией генерал Марио Берти был в отпуске по болезни, когда началась атака, и первоначально командовал генерал Итало Гарибольди из дивизии «23 марта»; Берти уже возвращался на передовую, как только услышал новости о нападении.

В 05:00 9 декабря британская артиллерия в течение часа обстреливала итальянский лагерь в Нибейве с востока, заставив группу Малетти укрепить восточную сторону лагеря. В 07:15 итальянцы были застигнуты врасплох атакой индийской 11-й пехотной бригады с северо-запада, возглавляемой танками 7-го Королевского танкового полка. Нибейва была взята к 08:30. Генерал Малетти, в честь которого была названа эта итальянская группа, был убит. Было захвачено более 2000 итальянцев, а также большой тайник с припасами. Британцы потеряли всего 8 офицеров и 48 солдат. Индийская 5-я пехотная бригада 4-й индийской дивизии немедленно двинулась к следующей цели, Туммарсу.

Атака итальянского лагеря Туммар-Вест началась в 13:50 того же дня, 9 декабря, и снова ее возглавили танки 7-го Королевского танкового полка. Туммары удерживала итальянская 2-я ливийская колониальная пехотная дивизия. Атакуя с северо-запада, британские танки прорвались с небольшим сопротивлением, но пехоте, подошедшей через 20 минут, было труднее обеспечить безопасность этого лагеря по сравнению с лагерем в Нибейве. Западный Туммар был в основном обеспечен в 16:00, за исключением небольшого очага итальянского сопротивления в северо-восточном углу, который со временем падет. Восточный Туммар был взят с наступлением темноты.

Во время атак на Нибейву и Туммарс 4-я бронетанковая бригада 7-й британской бронетанковой дивизии двинулась на север, вынудив итальянский гарнизон численностью 400 человек в Аззизии сдаться. Тем временем бригадный отряд Селби численностью 1800 человек двинулся вперед, чтобы перекрыть западные выходы из Мактилы, несмотря на приказ оставаться на месте в нескольких милях к востоку от Мактилы; несмотря на шаг Селби, войска итальянской 1-й ливийской колониальной пехотной дивизии все же смогли покинуть Мактилу и двинуться на запад.

Началась атака на основную цель Сиди Баррани. Первоначальная атака проведена 16-й индийской бригадой (пока что находится в резерве) и частями 11-й индийской бригады, доставленными в Сиди-Баррани на грузовиках. В пути они понесли несколько потерь, прежде чем к 13:30 достигли города. В 16.00 при поддержке всех имевшихся у дивизии артиллерийских орудий они пошли в атаку, вновь поддержанные танками 7-го Королевского танкового полка, и к ночи овладели городом. Итальянская 4-я чернорубашечная дивизия «3 января» сдалась к вечеру 11 декабря.

После захвата Сиди-Баррани отряд Селби 11 декабря начал атаку на итальянскую 1-ю ливийскую колониальную пехотную дивизию, что привело к ее капитуляции. Также в тот же день Бук-Бук был захвачен, было захвачено большое количество итальянских пленных и оружия.

Поскольку операция до сих пор продвигалась так успешно, британские войска продолжили свои действия, хотя у них быстро возникли проблемы со снабжением. На дороге между Сиди-Баррани и Бук-Буком застрявшие итальянские войска стали легкой мишенью для британских наблюдателей и канонерских лодок 11 и 12 декабря.

Этот начальный этап операции «Компас» был известен итальянцам как битва на Мармарике, названная в честь прибрежной равнины, где происходили действия. Для британцев действия до сих пор назывались Битвой за лагеря, поскольку их целью был захват итальянских лагерей в этом районе. С 8 по 11 декабря британские войска захватили или уничтожили 237 артиллерийских орудий, 73 средних танка и 38 300 итальянских и колониальных солдат.